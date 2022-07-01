Bayram ikramiyeleri yarın ödenmeye başlayacak

Emeklilere bayram ikramiyesi yarın ödenmeye başlıyor.ANKARA (İGFA) -Emeklilerin bayram ikramiyeleri yarından itibaren ödenmeye başlıyor. İlk olarak 1 Temmuz'da aylık alan memur emeklilerinin ikramiyeleri yatacak. Ödemeler aylık alma gününe göre farklı tarihlerde olacak.

Yaklaşık 12 milyon emeklinin bayram ikramiyeler yarın ödenmeye başlıyor. Ödemeler 8 Temmuz'a kadar sürecek.

Daha önce 1100 lira olarak ödenen ikramiyenin bu bayramda da aynı miktarda hesaplara yatırılması bekleniyor.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN İKRAMİYELER 2-5 TEMMUZ'DA HESAPLARDA OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre maaş günü 1 Temmuz olan 4/C'li memur emeklilerinin ikramiyeleri yarın hesaplarına yatırılacak. Maaş tarihi 2-5 Temmuz arası olan 4/C'li memur emeklileri, ikramiyelerini yine aynı tarihte alacak. İşçi emeklilerine ödemeler 5-6 Temmuz'da yapılacak

4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ise ikramiye ödemeleri 7 Temmuz'da yapılacak. Maaş tarihleri 17-21 Temmuz arasında olan 4/A'lı işçi emeklileri için ikramiye ödemeleri 5 Temmuz'da yapılacak. 22-26 Temmuz'da maaş alanlara ise ikramiyeleri 6 Temmuz'da ödenecek.