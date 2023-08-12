Baydöner halka arz ediliyor

Baydöner; ‘Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış’ yoluyla halka arz ediliyor.İSTANBUL (İGFA) - Baydöner hisselerinin yüzde 21,43’ünü halka arz etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığında yürütülecek olan halka arz sürecinde borsada satış tarih ve saatleri 15-16 Ağustos 2023 10.30- 13.00, sabit fiyat ise 21 TL olarak belirlendi. Baydöner, ihraç edilecek paylar ile elde edilecek fonu ağırlıklı olarak şirketin faaliyetlerini büyütme ve yeni yatırımların finansmanı için kullanmayı hedefliyor.

Şirketten gelen açıklamaya göre halka arz yoluyla ihraç edilecek yeni paylar ile elde edilecek fon, ağırlıklı olarak şirketin faaliyetlerini büyütme ve yeni yatırımların finansmanı için kullanılacak. %25-35 oranına isabet eden tutarın restoranların ihtiyaç duyduğu kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisinin faaliyete geçirilmesine; %35-45 oranındaki kısmın işletme sermayesi finansmanına; -20’lik fon tutarının finansal borçların geri ödenmesine; -30’luk fon tutarının ise şirketin büyüme finansmanına ayrılması planlanıyor.