Batı Ege GYO halka arz oluyor

Sermaye Piyasası Kurulu onayıyla Batı Ege GYO halka açılıyor.İSTANBUL (İGFA) - Batı Ege GYO’nun halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Talep toplama tarihleri 30 Kasım- 1 Aralık 2023 olarak belirlendi. Hisse fiyatının 3 TL olarak açıklandığı halka arzın tamamı sabit fiyat ile talep toplama olarak gerçekleştirilecek. Batı Ege GYO'nun 525 milyon Türk lirası olan sermayesi 815 milyon Türk lirasına yükseltilecek. Söz konusu halka arz 290 milyon TL'lik bedelli sermaye artırımı ile gerçekleştirilecek ve yüzde 35.58'i halka arz edilecek.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin konsorsiyum lideri olarak görev aldığı halka arzda dağıtımın %70 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar olarak planlanmakla beraber, nihai oranlar talep toplama süreci sonunda kesinleşecek.

Sermaye artışı ile yapılacak halka arzdan elde edilecek gelirin Batı Ege GYO’nun portföyünde yer alan kıymetli projelerin inşaatında ve işletme faaliyetleri çerçevesinde kullanılacağı ifade edildi. Halka arz ile birlikte Batı Ege GYO’nun öz sermayesini güçlendirerek karlılığını daha da artırması ve kar dağıtım politikası çerçevesinde karını yatırımcılarıyla paylaşması hedefleniyor.

Toplam değeri 3.152.108.929 TL olan Batı Ege GYO’nun portföyünde; bağımsız bölüm adedi 1.196 adetten oluşan Aqua City konut projesi, toplam kullanım alanı 37.219 m2 üzerinde kurulu ve 68 adet bağımsız bölümden Aquamall AVM, yine 8.194 m2 kullanım alanına sahip Uluslararası Gross Market’e kiralanmış ticari alan ve 119 bin m2 alanda konumlanan 5 adet arsası bulunuyor.