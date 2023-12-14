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Batı Anadolu Serbest Bölgesi yatırımcıların ilgisinde

EKONOMİ 14.12.2023, 09:41
Batı Anadolu Serbest Bölgesi yatırımcıların ilgisinde

SEBKİDER ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile Ticaret Bakanlığı’nın himayesinde, Kocaeli’de düzenlenen ‘Serbest Bölgeler Bilgilendirme Toplantısı’nda, serbest bölgelerin ihracat odaklı üretim yapan firmalara sağladığı fırsatlar değerlendirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Ticaret Bakanlığı Değerlendirme, Uygulama ve Tanıtım Daire Başkanı Uğur Özcan ile SEBKİDER üyeleri ve sanayiciler katıldı.

Açılışta konuşan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye’de imalat sanayisinin yüzde 13’ünü karşılayan Kocaeli’den 2022 yılında 37.7 milyar dolarlık ihracat ve 71.2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiğini belirterek, kentin 14 OSB, 5 teknopark ve 2 serbest bölgesi ile katma değer bakımından Türkiye’nin en önemli illerinden olduğunu vurguladı.

Küresel ticarette rekabetin artmasıyla birlikte serbest bölgelerin öneminin daha çok arttığını vurgulayan Zeytinoğlu, “İstanbul ve Kocaeli’de belirli büyüklükteki yatırımlar için uygun yer artık kalmadı. Bu bakımdan da yatırım için uygun olanlar sağlayan serbest bölgelerimizin önemi artıyor. Özellikle ülkemizin ihtiyacı olan üretim, ihracat ve istihdam artışında önemli katkılar sağlayan serbest bölgelerimizin daha çok yatırım çekerek ülke ekonomimize katkısını arttıracağına inanıyoruz. Yeni serbest bölgelerin ekonomiye kazandırılması ve yatırımların arttırılması gibi konularda SEBKİDER başarılı çalışmalar yapıyor. Dünyada rekabetin hızla arttığı bu süreçte,  serbest bölgelerimizin temsilcileri ile bölgemizdeki ihracat odaklı üretim yapan firmalarımızı buluşturmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

İHRACAT SIRALAMASINDA ANKARA’DAN SONRA 6. SIRADA

SEBKİDER Başkanı Yusuf Kılınç da, Türkiye’deki serbest bölgelerin, yıllık 32 milyar dolarlık ticaret hacmi ve 11 milyar dolarlık ihracat kapasitesine ulaştığını ve en çok ihracat yapan iller bazında bir sıralamaya dahil edildiğinde Ankara’dan sonra gelerek 6. sırada yer alacağını belirtti.

Ülkedeki 19 serbest bölgenin SEBKİDER çatısı altında güçlerini birleştirdiğini hatırlatan Başkan Kılınç, “Bu güç birliğinin sağladığı sinerji ile serbest bölgelerimizi istihdam, üretim ve ihracat konularında Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak şekilde çalışmalar yürüteceğiz” dedi.

Kılınç, yatırımların ülkeye çekilmesi ve ihracata yönelik üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda önemli bir enstrüman olan serbest bölgelerin arttırılması ve tam doluluk oranlarına ulaşan bölgelerin de genişleme alanlarına kavuşması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “ 91 bin kişinin çalıştığı serbest bölgelerimizden, 56 ilimizin toplam ihracatından daha çok ihracat gerçekleşiyor. 2022 yılında Türkiye’nin toplam dış ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83’ken, serbest bölgelerde bu oran yüzde 140 olarak gerçekleşti. Sadece bu veriler bile serbest bölgelerin kuruluş felsefesine ne kadar doğru hizmet ettiğini kanıtlıyor.”

Serbest Bölgeler Bilgilendirme Toplantısı’nın ikinci bölümünde ‘Serbest Bölgelerde Yatırım Fırsatları’ başlıklı panel düzenlendi. SEBKİDER Başkanı Yusuf Kılınç’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde Ticaret Bakanlığı Değerlendirme, Uygulama ve Tanıtım Daire Başkanı Uğur Özcan ile BASBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmasında Batı Anadolu Serbest Bölgesinde yatırımcılara sundukları fırsatları anlatan Dr. Faruk Güler, şöyle konuştu: “Batı Anadolu Serbest Bölgesi, 22 yıl aradan sonra kurulan ilk serbest bölge oldu ve kuruluşu 7 yılda tamamlandı. Kuruluş süreci tamamlandıktan sonra BASBAŞ olarak çok hızlı hareket ettik ve kısa bir sürede bölgenin altyapısını yatırımcıya hazır hale getirdik. Önümüzdeki yıl firmalar üretimlerine başlayacak. Lojistik açıdan Türkiye’nin en değerli bölgesi olan Bergama’da yatırımcıya 2.5 milyon metrekarelik bir alan kazandırdık. Sadece serbest bölgelerde değil OSB’lerde de belli ölçekteki sanayi yatırımları için yeteri kadar alan kalmadığı için ülke ekonomisine katkısı büyük olacak  çok değerli yatırım alanı kazandırmış olduk. Yatırımcının da ilgisi büyük oldu. İhracat odaklı üretim yapan ve serbest bölgelerin bu tür firmalara sunduğu fırsatları henüz değerlendirmemiş olan firmaları bölgemize davet ediyorum.”

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