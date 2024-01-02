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Başkentte en çok domates tüketildi

EKONOMİ 02.01.2024, 07:50
Başkentte en çok domates tüketildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali verilerine göre Başkentliler 2023 yılında en çok domates ve karpuz tüketti.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nin 2023 yılına ait sebze-meyve verileri açıklandı.

Hazırlanan verilere göre Başkentliler 2023 yılında sebzelerden domatesi ve meyvelerden ise karpuzu tüketti.

 2023 YILINDA TOPTANCI HALİ’NE 800 BİN TONDAN FAZLA MEYVE-SEBZE GİRİŞİ OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesinin çatısında gerçekleştirdiği yenileme ve tadilat çalışmalarının ardından hem hal esnafı hem de vatandaşlar daha güvenli ve sağlıklı bir ortam hâline gelen Ankara Sebze ve Meyve Toptancı Hali’ne 2023 yılında toplam 816 bin 985 ton ürün girişi oldu.

2023 yılının ocak ve aralık ayları arasındaki dönemde en çok tüketilen meyve 85 bin 416 ton ile karpuz oldu. Karpuzun ardından 36 bin 196 ton satış ile portakal ve 34 bin 869 ton satış ile mandalina tercih edildi.

Ankaralıların en çok tükettiği sebze ise 98 bin 249 ton satış ile domates oldu. Ayrıca 66 bin 143 ton patates, 43 bin 528 ton salatalık satışı gerçekleşti.

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