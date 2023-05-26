Başkentli çiftçilere sebze fidesi desteği

Yerli üretimi artırmak ve Başkent ekonomisini canlandırmak amacıyla kırsal kalkınma hamlesini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçenin tamamında Başkentli çiftçilere şimdi de sebze fidesi desteği sağlıyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı önceleyen desteklerle hem Başkent’in hem de ülke ekonomisinin canlandırılmasına katkı sağlıyor.

Başkentli çiftçilere geçtiğimiz yıl 9.5 milyon sebze fidesi dağıtan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl çiftçilere destek olarak dağıtılacak 14 milyon 23 bin sebze fidesinin dağıtımına Ayaş ilçesinde başladı.

Başkentte başlattığı kırsal kalkınma hamlesiyle Türkiye’ye örnek olan projelere imza atan ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden şu paylaşımda bulundu:

“Yerli üretimi teşvik etmek, üreticimizi kalkındırmak ve ekonomimize katkıda bulunmak için desteklerimiz devam ediyor. 25 ilçenin tamamında 75’i hibe yüzde 25’i çiftçi katkı paylı olmak üzere yaklaşık 14 milyon 23 bin sebze fidesini üreticilerimize dağıtmaya başladık.”

YÜZDE 75’İ HİBE YÜZDE 25’İ ÇİFTÇİ KATKI PAYLI

Başkentte kırsal kalkınmayı artırmak ve yerli üreticiyi desteklemek amacıyla yüzde 75’i hibe yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı sebze fidesi dağıtımı 25 ilçenin tamamında gerçekleştirilecek.

Fide desteğinden yararlanan çiftçiler, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-İdris Dursun: “Uzun zamandan beri üreticilik yapıyorum. Mazotumuzu veriyor, sıvı gübremizi veriyor, fidemizi veriyor…Bundan iyisi can sağlığı… Geçen sene de aldım ve fidelerden çok memnun kaldım.”

-Halil İbrahim Aslan: “Geçen sene de fide aldım, bu sene de alıyorum. Ürünler çok güzel çıkıyor. Mazot, gübre ve birçok destekten de yararlanıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Mustafa Demir: “Geçen sene domates aldım, çok verim aldım. Mazot da almıştım, bütçeme çok faydası oldu.”

-Mustafa Duran: “Ekiyorum üretiyorum çok memnunum. Kendi imkânlarımla üretip satacağım.”

-Ali Toprak: “Kırsal desteklerden yararlanıyorum. Tüm yardımlardan memnunum.”

-Yücel Kesik: “Domates birinci kalite, verim çok iyi oldu. Bu desteklerden çok memnunuz.”

-Muharrem Kalaycı: “Verilen mazot, arpa, gübre desteklerinden yararlanıyorum. Faydasını da çok gördüm. Bizim masraflarımıza katkısı oluyor. Bizim daha iyi iş yapabilmemizi, gelirlerimizin artmasına ve işlerimizin düzenli gitmesine faydası oldu. Yonca desteği de almıştım çok memnun kaldım.”

Ayaş ilçesinden başlayan sebze fidesi desteğinden faydalanacak Başkentli üreticiler, dağıtım programına Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabiliyor.