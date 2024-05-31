 Başkan Darcan: “Refah ve enflasyon payının eklenmesini bekliyoruz”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Darcan, 10,87 TL’lik buğday ekiliş maliyetinin üzerine refah ve enflasyon payının eklenerek fiyatın açıklanmasını beklediklerini söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Darcan, ülke genelinde çeltik üretiminde 1. sırada yer alan Edirne genelinde çeltik ekilişleriyle ilgili açıklamalarda bulunarak, ekilişler sırasında herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi.

Bölge genelindeki ekilişlerin yüzde 80’inin tamamlandığı bilgisini veren Hüseyin Darcan, “Yüzde 20 gibi az bir ekiliş alanımız kaldı. Şuana kadar olumsuz bir hava koşulu ile karşılaşmadık. Tohumumuz ayet sağlıklı bir şekilde toprakla buluştu. Çeltik ile ilgili şuana kadar bir sıkıntı yaşamadık.” dedi.

“Yağışlar ile rutubetin fazla olması, buğdayda çok fazla pas ve mantari hastalıklara neden oldu”

Buğdayda ise hasat zamanının yaklaştığını dile getiren Darcan, “Üreticilerimiz buğday fiyatının açıklanmasını bekliyor. Şuanda geçen yılki fiyatların üzerinde oluşan bir maliyetimiz söz konusu. TMO’dan, maliyetimizin üzerinde, refah ve enflasyon payı eklenmiş bir fiyat açıklamasını bekliyoruz. Bu yıl çiftçilerimiz gerçekten yüksek girdi maliyetleri ile mücadele etti. Bölgemizde yağışlarımız iyiydi. Ancak yağışlar ile rutubetin fazla olması, buğdayda çok fazla pas ve mantari hastalıklara neden oldu. Bu nedenle masraflarımız biraz daha yükseldi. Bu durumun verim kaybına da sebep olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden bu yıl buğday çiftçisinin biraz daha kollanması gerektiğini düşünüyoruz.” diye konuştu.

REFAH VE ENFLASYON PAYI EKLENMESİNİ BEKLİYORUZ

Çiftçilerin fiyat beklentisiyle ilgili sorulan soruyu da cevaplandıran Hüseyin Darcan, şunları söyledi; “Biz net olarak sadece 10,87 TL maliyet fiyatı açıkladık. Bu da Türkiye geneli ortalamasıydı. Biz, bunun üzerine refah ve enflasyon payı eklenmesini bekliyoruz. Üreticimizin kafasındaki fiyatı biliyoruz. Ancak bazı üreticilerimiz maliyet hesabını iyi yapamadıkları için her çiftçinin kafasındaki fiyat birbirini tutmuyor. Biz de bu nedenle maliyetimizi açıklayıp refah ve enflasyon payının eklenip fiyatın açıklanmasını bekliyoruz.”