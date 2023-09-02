Başkan Yılmaz sezonun ilk mezatına katıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, av yasağının kalkmasıyla beraber “Vira Bismillah” diyerek denize açılan balıkçıları, Bandırma Su Ürünleri Hali’nde ziyaret edip, bereketli bir sezon geçirmelerini diledi. Sezonun ilk mezatına katılan Başkan Yılmaz “ticaret yoğun, neşe çok. Herkese afiyet olsun diyoruz.” dedi.BALIKESİR (İGFA) - Türkiye’nin tüm kıyılarında olduğu gibi Balıkesir’de de 1 Eylül’den itibaren av yasağının kalkmasıyla birlikte denize açılan balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek ağlarını suya bıraktı. Bereketli bir av sezonuna başlayan balıkçıları ilk günlerinde yalnız bırakmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, beraberinde AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan ile birlikte Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BATAŞ’a bağlı olarak hizmet veren Bandırma Su Ürünleri halinde gerçekleştirilen sezonun ilk mezatına katıldı. Mezatta satışa sunulan sezonun ilk balıkları, tüketiciyle buluşturulmak üzere yola çıktı.

BEREKETLİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU

“İki deniz bir şehir” diye tabir ettikleri Balıkesir’de; hem Ege hem de Marmara sahilindeki tüm balıkçıların ‘Vira Bismillah’ dediğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Onlarla bu coşkuyu paylaşmaya geldik. Oldukça bereketli bir başlangıç oldu. Allah, geçimini bu işten sağlayan herkesin bereketini artırsın. Mezata katıldık; ticaret yoğun, neşe çok. Herkese afiyet olsun diyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Vira Bismillah.” diye konuştu.