Son Dakika

Başkan traktör sürdü, ilk tohum ekti

EKONOMİ 19.07.2022, 08:00
Başkan traktör sürdü, ilk tohum ekti

Denizli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle üreticilere dağıtılan silajlık mısır tohumları toprakla buluştu. Poşusunu takıp traktörün direksiyonuna geçen Başkan Zolan, ilk ekimi yaptı. Profesyonelleri aratmayan bir ustalıkla traktör kullanıp ekim yapan Başkan Zolan, ürünün bereketli olmasını diledi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal üretime de büyük katkılar sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Çivril, Çardak ve Bozkurt’taki 500 üreticiye daha verdiği silajlık mısır tohumları toprakla buluşmaya başladı. Bu kapsamda Çivril ilçesinin Ömerli Mahallesi’nde üretim yapan Göker Yılmaz’a ait tarlaya silajlık mısır tohumu ekildi. Ekim programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, AK Parti Çivril İlçe Başkanı Halil Ertuğrul, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ve beraberindekiler katıldı. Poşusunu taktıktan sonra silajlık mısır tohumlarını tohum ekme makinesine koyan Başkan Zolan daha sonra traktörün direksiyonuna geçerek ilk tohumların ekimini yaptı. Profesyonel üreticileri aratmayan bir şekilde traktör kullanıp, tohum ekme makinesi ile ekim yapan Başkan Zolan, ürünün bereketli olmasını diledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte tarla sahibi Yılmaz Başkan Zolan’a teşekkür etti.

Toprak en büyük nimet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, üretmenin çok kutsal olduğunu belirterek, insanlığın hayatını devam ettirebilmesi adına toprağın en büyük nimet olduğunu söyledi. Bereketli toprakları, en güzel şekilde işlemenin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “İlk tohumlarımızı ektik. Çalışkan insanlarımızın gayreti ile de hasat edilecek inşallah” dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak destekledikleri silajlık mısır tohumlarının ekimini yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, “Silajlık mısır, hayvancılıkta uzun süre dayanabilen kaba bir yem. Üreticimiz bu şekilde kendi yemlerini üreterek maliyetlerini düşürüyor. Biz üreticimize nitelikli silajlık mısır tohumu desteği verdik. Üreticimiz de inşallah ekimini yapacak ve maliyetlerinde rahatlama sağlayacaklar. Hayırlı, bereketli olur inşallah” dedi.

Desteklerimiz hız kesmeden devam edecek

Toprağı korumak ve sağlıklı bir şekilde geleceğe aktarmak gerektiğini kaydeden Başkan Zolan, “Üretmemiz gerekiyor. Üreterek daha güçlü bir şehir ve daha güçlü bir ülke oluruz. Büyükşehir Belediyesi olarak birçok alanda yaptığımız desteklerle bu güce katkı sağlıyoruz. İnşallah desteklerimiz hız kesmeden devam edecek, hayırlı, bereketli, mübarek olsun” dedi.

Yorumlar (0)
20
açık
Namaz Vakti 19 Temmuz 2022
İmsak 03:49
Güneş 05:41
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:40
Yatsı 22:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31