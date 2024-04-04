Başkan Taner Çetin: “Yüzde 15’lik zam eridi”

Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Taner Çetin Mart ayı enflasyonunu değerlendirdi.MANİSA (İGFA) - Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Taner Çetin “ENAGrup Tüketici Mart ayı enflasyonunu yüzde 5,68, 12 aylık artışı ise 4,63 olarak tespit ederken, TÜİK Mart ayı enflasyonunu yüzde 3,16, yıllık enflasyon ise yüzde 68,50 olarak açıkladı. TÜİK’in enflasyon hesabına toplumda bir güven kalmadığı artık her vatandaşımızın kabulüdür. TÜİK enflasyonu dahi doğru kabul edildiğinde, 3 aylık enflasyon toplamının yüzde 15,06 olduğu görülmektedir. Bu durumda memur ve memur emeklisine 1 Ocak 2024 itibarıyla verilen yüzde 15’lik zam tam olarak erimiş görünmektedir.

Hür-Sen olarak, yüksek enflasyonun dikkate alınarak, zam politikasının değişmesini ve aylık zam uygulamasına dönülmesini defalarca dile getirdik.

İktidar, memur ve emeklinin tüm taleplerine kulaklarını tıkayarak, kemer sıkma politikasına devam edeceğini, çekinmeden sürekli dile getirmektedir. Yıllardır, manipüle edilmiş enflasyon rakamları ile zam yapılan memur ve emeklinin alım gücü tamamıyla tükenmiştir. Ülkemizin ekonomik gerçeklerine uygun olmayan enflasyon rakamları ile zam yapılırken diğer yandan refah payı uygulaması hayata geçirilmemiş, memur ve emekli yokluğa, yoksulluğa terk edilmiştir. Memur cephesinde tüm bunlar yaşanırken, görevleri İktidarı aklamak, paklamak olan daha önce bir iken artık ikiye çıkan sarı sendikalar, İktidar yancılığında açık bir yarışın tarafı olmuşlar, temsil ettikleri kitlenin tüm hak ve menfaatlerini göz ardı etmişlerdir.

Hür-Sen olarak, milyonlarca memurumuzun, malum yapılardan rahatsızlığını biliyoruz. Bu kötü gidişe karşı birlik olalım, sendikacılık etiği neyi gerektiriyorsa, gelin hep birlikte yapalım. Birlikte başaralım. Sarı sendikacılık, haklarımızın önündeki en büyük düsman, aşılması gereken en büyük engeldir” dedi.