Başkan Soyer: Kemeraltı İzmir’in kaldıracı olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Kemeraltı’nı mücevhere benzeten Başkan Soyer, “8 bin 500 yıllık tarihi olan bu şehrin en büyük mirası Kemeraltı’nı, dünya vitrinine çıkarmak için çalışıyoruz” dedi. Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ise Başkan Soyer’e çalışmalarından ötürü teşekkür etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği üyeleri ile Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Yönetim Binası’nda bir araya geldi. Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ve dernek yönetiminin yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Tunç Soyer, Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırma ve bölgenin cazibesini artırma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını, bunun için de Kemeraltı’nda tarihi yatırımlara imza attıklarını söyledi. Havra Sokağı'nı hem altyapısı hem görüntüsü ile yenilediklerini belirten Başkan Soyer, “Gerçekten Kemeraltı bu şehrin dönüşümü için, bu şehrin ileriye gitmesi için, bu şehirde yaşayan insanların refahının büyümesi için en önemli kaldıraç. İşlenmeye müsait değerli bir taş. 8 bin 500 yıllık tarihi olan bir şehirde bu kadar büyük bir geçmiş, bu kadar büyük bir miras, kültürü yeniden canlandırmak, yaşatmak ve dünya vitrinine çıkarmak için çalışıyoruz” dedi.

“Çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz” Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin Başkan Soyer'e, bölgedeki çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Girgin, “Sizinle birlikte bölgeye yönelik kurduğumuz hayalleri, yapmak istediğimiz çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz. En büyük destekçimiz, en büyük ağabeyimiz sizsiniz” dedi. İZBETON yetkilileri de Kemeraltı bölgesinde yapımı tamamlanan yatırımların yanı sıra çalışmaların devam ettiği sokaklar ile caddeler hakkında sunum yaptı.

Tarihi dokuya sihirli dokunuş İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi dokusu ve hareketli yapısıyla kentin en önemli alışveriş mekanlarından Havra Sokağı'ndaki düzenleme çalışmalarını 2021 yılında tamamladı. Altyapısı tamamen yenilenen sokaktaki esnafa, satış standı desteği sağlanırken dükkan tabelaları da değiştirildi. Oluşturulan üst örtü Havra Sokağı’na yeni bir estetik görünüm kazandırdı. Sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında İkinci Beyler olarak bilinen 848 Sokak yenilendi. 13 tescilli ve 13 tescilsiz olmak üzere 26 yapının bulunduğu sokağın altyapısı yenilendi. Cephe iyileştirme çalışmaları yapıldı.Zemin kaplama ve aydınlatma elamanları yenilendi. Proje Kemeraltı Çarşısı'nın bütününde yapılması planlanan altyapı ve üstyapı yenileme uygulamaları için de model oluşturdu. Azizler Sokağı tarihi dokuya uygun biçimde park olarak düzenlendi.

Kemeraltı’nda yepyeni bir dönem başladı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihi çarşının altyapısını baştan sona yenileyerek aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarının önüne geçmek için tarihi bir çalışma başlattı. Üst örtüden yeşil alan tasarımlarına kadar yapılacak düzenleme çalışmaları ile bölgenin tarihi dokusu ve özgün yapısı gün yüzüne çıkarılacak.



Kemeraltı’nda Fevzi Paşa Bulvarı-Eşrefpaşa Caddesi-Halil Rıfat Paşa Caddesi ve Konak Atatürk Meydanı arasında kalan yaklaşık 500 bin metrekarelik alanda altyapı, üst yapı ve aydınlatma çalışmaları geçen Temmuz ayında başladı.

Kemeraltı düzenleme çalışmaları kapsamında neler yapıldı? Dr. Faik Muhittin Adam Caddesi’nde (850 sokak), 852, 866, 865 ve Veysel Çıkmazı’nda pis su kanal hattı, yağmur suyu hattı, içme suyu, Telekom, aydınlatma, elektrik altyapı hatları ve yol gövde kaplamaları tamamlandı. Kısa bir süre içerisinde beton atılarak kazılan sokaklar düz yüzeyli granit taşıyla kaplanacak.

866, 865 sokaklarda çalışmalar başladı. Dr. Faik Muhittin Adam Caddesi’nde bulunan 847, 847/1 sokaklarda altyapı çalışmaları devam ediyor. Şuana kadar 2 bin 100 metrekarelik alanda kazı yapıldı; bin 100 metrekarelik alanda taş kaplama tamamlandı. Kemeraltı düzenleme çalışmaları kapsamında tüm altyapı hatları etaplar halinde yenilenerek tarihsel mirasa uygun şekilde granit taş kaplama yapılacak.

Aydınlatma projesine ödül İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kemeraltı’nı aydınlatma projesi Uluslararası Şehir Aydınlatma Birliği’nin düzenlediği “Şehirler ve Aydınlatma Yarışması”nda birincilik ödülüne layık görüldü. Kemeraltı’ndaki aydınlatma çalışmaları devam ediyor.



Kemeraltı’nın da içinde yer aldığı İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası 2023 adaylığı için çalışmalar sürüyor.