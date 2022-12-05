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Başkan Seçer, TÜRKONFED Dünyası Zirvesi’ne katıldı

EKONOMİ 05.12.2022, 10:00
Başkan Seçer, TÜRKONFED Dünyası Zirvesi’ne katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’ne katıldı.MERSİN ()İGFA - TÜRKONFED 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi,  ‘Cumhuriyet’in 2. Yüzyılında Yeni Dönem Yeni Ufuklar’ ana teması ve ‘Hayalimizdeki Türkiye’ mottosu ile 2-3 Aralık tarihlerinde Adana’da, Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (ÇUKUROVASİFED) desteği, Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ADSİAD) ev sahipliğinde gerçekleşti. Bölgede yer alan Adana, Mersin ve Hatay’ın birçok konuda ortak çalışmalar yapabileceğine dikkat çeken Başkan Seçer, “Ama öncelikle bölgesel bir işbirliği kalkınma stratejisinin belirlenmesi gerekir. Bunda tabi ki merkezi hükümetin alacağı kararları da önemsemek lazım” dedi.

Başkan Seçer: “Toplantının Adana’da olması bölge açısından önemli”

Zirveden sonra yaptığı değerlendirmede; toplantının Çukurova’da gerçekleştirilmesinin ve yer olarak da Adana’nın seçilmesinin iyi bir tercih olduğunu belirten Başkan Seçer, “Adana ve Mersin birçok konuda aynı geçmişi, bugünü, belki de yarınları paylaşacak olan 2 komşu kent. Buradaki her gelişme, her 2 kente yarayan gelişmeler olarak değerlendirilebilir. Burada önemli değerlendirmeler oldu. 2. Yüzyıl Türkiye’sinde bugünün koşullarıyla neler kurulabilir? Yakın, orta ve uzun vadede neler planlanabilir, bunlar konuşuldu” dedi.

Burada konuşulan fikirlerin belediyelere de faydası olacağına değinen Seçer, “İş insanları bu toplantıdan aldıklarıyla, önümüzdeki 10 yılları planlayacaklar. Onların başarılı olmaları, elbette kentin gelişmesine de katkı sağlayacak” dedi. Olaya biraz bölgesel olarak da bakmak gerektiğini kaydeden Seçer, “Toplantının burada olması bölge açısından da önemli. Türkiye’nin her yerinden değerli insanların burada olması, bölgenin adının hem Türkiye’ye, hem de dünyaya duyurulması açısından önemli diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.  

“Mersin, markalaşma konusunda süratle atılım yapan bir kent”

Adana’nın sanayileşme anlamında daha erken geliştiğini ve bu anlamda daha çok marka kent hüviyetini taşıyan bir kent olduğunu dile getiren Seçer, Mersin’in ise bu anlamda yeni yeni çaba gösteren ve son yıllarda da gerçekten sevindirici bir süratle markalaşma konusunda atılım yapan bir kent olduğunu ifade etti.

Bölgesel geleceği kurgulamak anlamında Adana, Mersin ve Hatay’ın çok önemli kentler olduğunu vurgulayan ve Hatay’da yapılmaya başlanan feribot seferlerinin, Mersin’de de mümkün olabileceğine dikkat çeken Seçer, “Bunun dışında çok çeşitli çalışmalar yapılabilir. Ortak turizm destinasyonları yapılabilir, ortak bölgesel etkinlikler yapılabilir. Bunun hem ekonomik anlamda, hem de sosyal anlamda bırakacağı etki daha fazla olur. Ama öncelikle bir işbirliği kalkınma stratejisinin belirlenmesi gerekir. Bunda tabi ki merkezi hükümetin alacağı kararları da önemsemek lazım” dedi.

“Yatırımcıyı çekecek cazip imkanları, merkezi hükümet sunabilir”

Yatırımcıyı bu bölgeye çekebilmek için, yerel yönetim olarak yapmaları gereken her şeyi yaptıklarını, fakat yatırımcıyı asıl bu bölgeye çekecek cazip imkanları sunacak olanın merkezi hükümet olduğu gerçeğini dile getiren Seçer, “Bunlardan bir tanesi de teşvik politikaları. Hangi sektörü, hangi bölgede geliştirmek istiyorsanız, o teşvik kapsamında, o bölgeye, o sektörü canlandırma adına avantajlar sağlarsınız. Bunun yanında yatırımcı, yatırım yapacağı bölgedeki yerel yöneticilerin kendilerini destekleyici bir anlayış içerisinde olduğunu bilirse, zaten buraya güvenle gelir. Çünkü yatırımcı güven ister, hukuk ister, güvenlik konusunda bir zafiyet yaşamamak ister. Yapacağı yatırım hangi alandaysa, o alanda, o bölgenin uygun olmasını ister” diye konuştu. 

Adana’da ve Mersin’de son zamanlarda çok büyük yatırımların olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, “Öncelikle Mersin bir liman kenti. Bunun sağladığı çok önemli avantajlar var. Mersin Limanı hem dünyaya açılan bir kapı, hem de dünyanın her tarafından ürünlerin geldiği ve bu güzergahta, karayolu koridorunda transit ticarete imkan sağlayan bir bölgede yer alıyor. Mersin-Adana- Hatay, tamamı bunun içerisinde” dedi.

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