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Başkan Gülsoy: "Kayseri Firmalarımız İstanbul Mobilya Fuarı’na  çıkarma yaptı"

EKONOMİ 26.01.2024, 09:11
Başkan Gülsoy: "Kayseri Firmalarımız İstanbul Mobilya Fuarı’na  çıkarma yaptı"

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye’nin mobilya üretim üssü olan şehrimizde 184 firmamızla Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na çıkarma yaptık. Sektörde ön plana çıkmak, fuarlara katılarak yeni tasarımlarını tanıtarak pazarlamak da çok büyük önem arz ediyor. İhracatımıza büyük katkıları olan firmalarımızı kutluyorum.” dedi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Başkan Yardımcıları Hacı Bekir Kuzucu, Hasan Köksal,  Yönetim Kurulu Üyeleri Şevket Uyar, Mehmet Ali Yörük, Ahmet Emre Sönmez ile Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Tural, İstanbul Fuar Merkezi’nde (IFM) ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen IIFF2024 İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı’na katılan 184 Kayseri firmasını ziyaret etti.

KTO Başkanı Gülsoy, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı-IIFF 2024’ün yoğun bir katılımla gerçekleştiğini ifade ederek, 1000’i aşkın firma 3000’e yakın marka ile düzenlenen fuara Kayseri olarak 184 firma çıkarma yaptıklarını söyledi.

Ülkemiz için büyük önem arz eden şehirlerden biri olan Kayseri’nin mobilya sektörü açısından gerek üretim gerekse ticaret için doğru adres olduğunun altını çizen Gülsoy, “Kanepe, koltuk ve yatakla start verilen şehrimizde, teknolojik gelişmeler ve yeni yatırımlarla bugün mobilyanın her dalında üretim yapan firmalarımız yer almaktadır. Türkiye’de üretilen her 2 sandalyeden 1’i, 10 kanepeden 7’si, 4 bazadan 1’i, 4 oda takımından 1’i, 2 yaylı yataktan 1’i Kayseri’de üretilmektedir. Kayseri Mobilya üretiminde birinci sıradadır. Türkiye’de ilk 20 büyük mobilya üreticisi firmalar içerisinde 11 büyük mobilyacımız bulunması da bunun örneğidir. Kayseri’de önemli mobilya markalarımızın yanı sıra yine bu markalara yan sanayi olarak sünger, yay, plastik, makine aksamları da üretilmektedir. Öte yandan Mobilya, Yatak, Koltuk, Kanepe, Yatak Aksesuarları, Mobilya aksam ve parçaları gibi sektörün ihtiyacı olan ürün gruplarında da üretim yapılarak iç ve dış piyasaya ticareti gerçekleştirilmektedir. Koltuk takımları, salon takımlarının yanı sıra yatak odası, yemek odası ve genç odası takımları da Türkiye’de en çok tercih edilen mobilya takımları arasında yer almaktadır.” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin lokomotif sektörlerinin başında gelen Mobilya imalatında İrili ufaklı yaklaşık 621 firma, 28 bine yakın çalışan ile Türkiye’de birinci sırada olduğunu belirten Başkan Gülsoy, “Mobilyada ünlü markalarla Türkiye'nin adını uluslararası arenaya taşıyan Kayseri'den, ABD, İngiltere, Rusya ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye mobilya ihracatı gerçekleştiriliyor.” dedi.

200 ülkede evleri Kayseri’nin ürettiği mobilyanın süslediğini ifade eden Gülsoy, “Sektörümüz, tasarım ve ürün kalitesine her geçen gün üzerine koyarak ilerliyor ve çıtayı bir üst seviyeye taşıyor ve taşımaya da devam edecektir. Hedefimiz ulaştığımız tüm pazarlarda Türk mobilyasının tasarım ve ürün kalitesinin benimsenmesini sağlayarak dünyanın en büyük 5 üreticisi arasına girmek. İşletmelerimizde İnovasyon ve tasarım bölümlerinin mutlaka olması gerekir. Sektörde ön plana çıkmak, fuarlara katılarak yeni tasarımlarını tanıtarak pazarlamak da çok büyük önem arz ediyor. Bu şekilde mobilya ihracatında ön plana çıkacağımıza inanıyorum. Üretim, istihdam ve ihracatımıza büyük katkılar veren tüm firmalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na katılarak şehrimizi en güzel şekilde temsil eden tüm firmalarımıza başarılar diliyorum. Böylesine önemli fuarda firmalarımızın yüzü gülünce bizlerinde yüzü gülüyor.” diye konuştu. 

Başkan Gülsoy, bu önemli fuarda firmalarımızı yalnız bırakmayarak ziyaret eden ve destek veren önceki dönem Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’a, Milletvekillerimize, Valimiz Gökmen Çiçek’e Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a İlçe Belediye Başkanlarına, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci’ye OSB Başkanlarına ve tüm yönetim kurulu üyelerine, protokol üyelerine ve tüm firmalara teşekkür etti.

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