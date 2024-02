Başkan Ergün’den TUTSO’ya Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan ile birlikte Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarette bulundu. Ziyarette Turgutlu’ya 690 milyon liralık yatırım kazandırdıklarını belirten Başkan Ergün, yeni dönemde de Turgutlu için önemli projeler hazırladıklarını söyledi. Başkan Cengiz Ergün’ün 17 ilçeye büyük hizmetler yaptığını belirten TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, Başkan Ergün’e destek verdi ve yerel seçimlerde başarılar diledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Turgutlu'da Oda Başkanları ile bir araya geldi. Başkan Cengiz Ergün'e ilçe programında Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, 22. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Süleyman Turgut, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş, MHP İlçe Başkanı Halil Konuş ile AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları eşlik etti. Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın tarafından çiçekle karşılanan Başkan Cengiz Ergün daha sonra oda başkanları ile bir araya geldi.

TUTSO’DAN BAŞKAN ERGÜN’E TAM DESTEK

Ziyarette konuşan TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, “Sayın Cengiz Ergün’ü burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde yerel seçimler var. Bu seçimlerde bizim Turgutlu da meclisimizden çıkan Yunus Oğan sevdiğimiz bir kardeşimiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız da çok büyük hizmetler yaptı. Onun sayesinde köylerimiz çok güzel bir hal aldı. Çok teşekkür ediyorum. Çok büyük hizmet etti. 17 ilçeye hizmet etmek kolay değil. Bunu yaparken hiçbir şey beklemeksizin Manisa'ya yakışır bir Belediye Başkanlığı yaptı. Bizleri ziyaret etmesinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Yaptığı hizmetleri gördük. Denenmiş bir insan varken denenmeyenle olmaz. Ben kendisini seviyorum” dedi.

22. DÖNEM MİLLETVEKİLİ TURGUT’TAN TEŞEKKÜR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan ve beraberindeki heyetin TUTSO ziyaretinde konuşan 22. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Süleyman Turgut, prestij caddelerinin yapımı, altyapı yatırımları, Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı ve hayata geçirilen diğer hizmetler için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

“ALTGEÇİDİ İYİ Kİ YAPMIŞIZ”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de ziyarette yaptığı konuşmada, “Turgutlu’da siz değerli oda başkanlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. 2009’da başlayan Manisa Belediye Başkanlığı sürecinin ardından 2014 ve 2019’da Manisa halkı yaptığımız hizmetlerin karşılığını verdi. Bizler de bunların karşılığı olarak çalışmalarımızı yapma gayretinde olduk. Turgutlu’muza da epey hizmet ettik. Her ne kadar son dönemde Kovid ve deprem nedeniyle altyapı giderlerinde bütçe kısıtlamaları olsa da, biz Büyükşehir olarak 40’a yaklaşan daire başkanlıklarımızın hizmetleriyle vatandaşımıza dokunmaya çalıştık. Her gün ölümlü kazaların olduğu devasa bir alt geçit ilçeye kazandırdık. Her defasında buradan geçerken iyi ki yapmışız diyorum” dedi.

“GELECEK EVLATLARIMIZIN”

Manisa'nın en büyük sorunlarından bir tanesinin geçmiş yıllarda çöp olduğunu kaydeden Başkan Ergün, “Her sene ulusal televizyonlarda bu yangınların yer aldığını unutmamak lazım. 17 ilçemize kazandırdığımız aktarma istasyonları ve trenle taşımacılığı hayata geçirdik. Muazzam bir tesisi ilimizi kazandırdık. Ayrıca biyogaz tesisi ile de çöplerin yakılmasıyla hem belediye bütçesine hem de ülkemize katma değer kazandırıyoruz. Bunu hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz. Gelecek evlatlarımızın. Onlara daha iyi bir gelecek bırakmak için, benim de üzerine yoğunlaşarak gittiğim atıksu arıtma tesisleri var. Gediz Ovasının kirlenmesinin önüne geçecek arıtma tesislerini hayata geçirdik. Göreve geldiğimizde 13 arıtma tesisi vardı ve birkaç tanesi çalışıyordu. Bugün arıtma tesislerinin sayısını 20'ye çıkardık. Çocuklarımıza emanet edeceğimiz daha yaşanılabilir Manisa'yı bırakmanın gayretinde olduk. Bugün bütün tesislerimiz eksiksiz çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de Turgutlu'da" ifadelerini kullandı.

“ASFALT VE ALTYAPI YATIRIMLARI İLE TARIMSAL DESTEKLEMELERİ ANLATTI”

Konuşmasında il genelindeki asfalt ve altyapı çalışmalarına da da değinen Başkan Ergün, "Bugüne kadar 265 mahallemizin bütün altyapılarını yaptık. Üstyapılarını da çamurdan kurtarma noktasında büyük yatırımlar yaptık. Ayrıca şu ana kadar 6 bin 600 kilometrelik de asfalt çalışmalarımız oldu. 1088 mahallenin en ücra noktasına kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok şükür 1350’ye yaklaşan su deposu yenilemesi yapıldı. Tarımsal desteklemeler noktasında geçtiğimiz yıl 150 milyonu aşan desteklerimiz oldu. Rabbim utandırmasın" diye konuştu.

“SİYASİ OLARAK BAKMADIK, HİZMET ÜRETTİK”

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çoğunluğu Büyükşehir’in ilk döneminde düzenlemeleri tamamlanan prestij caddeleri, pazaryeri ve otopark proje alanlarını Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın talebiyle ilçe belediyesine tahsis ettiklerini ve bu tahsisin ardından belediye başkanının Turgutlu’nun malını Turgutlu’ya kazandırdık şeklinde siyasi açıklamalar yaptığını belirten Başkan Ergün, “Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın açıklamalarını duyuyoruz. Yaptığımız hizmetler noktasında bazı söylemleri oluyor. Biz de gülüyoruz, geçiyoruz. Turgutlu'nun ana arterlerindeki bütün caddelerin önce yağmur suyu hatları ve prestij cadde düzenlemelerini geçen dönem tamamlamıştık. Bu dönemde hastaneye giden Fırat Çakıroğlu, Eski Manisa Yolu gibi bazı caddelerimizde bu çalışmaları yapmıştık. Bu caddeleri Turgutlu Belediye Başkanı Çetin bey geldi, bana verir misin dedi. Hay hay dedik. Biz siyasi olarak bakmadık olaya. Turgutlu'da yaşayan insanlara hizmetini verecekse ön yargılı olmadan bütün ana arterleri, yaptığımız caddeleri kendisine verdik. Arkasından pazaryeri ve otoparkı talep etti. Onu da verdik. Ancak arkasından söylemleri beni üzdü. Bunlar Turgutlu halkının malıydı, Turgutlu'ya kazandırdık diyor. Biz başka bir memlekette mi yaşıyoruz. Bu hizmetleri biz Büyükşehir olarak bu ilçemize verdiysek, sizlere teslim ettiysek bu ifadelere söyleyecek kelime bulamıyorum. Sadece üzüldüğüm tarafı budur. Irlamaz'ın 3. Bölgesi için yine talepte bulundu. O bölgedeki fidanların, ağaçların dikilmesinde, tel çit çevirmesinde bizim desteklerimiz oldu, onun da emeği oldu. Allah razı olsun. Ama bakıyorsun arkasından başka başka söylemler oluyor. ‘Biz yaptık, biz hayata geçirdik’ deniyor. Selvilitepe Mahallesi konu ediliyor. Altyapı yatırımlarında benim en çok hassasiyet gösterdiğim nokta şu. Bir yere hizmet verirken kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu hatlarını yapmak, ana branşman bağlantılarını yapmak, sonrasında üstyapısına geçmek. Bu geçen dönemde de Turgutlu’da yaptığım çalışmalarda böyle oldu, bu dönem Selvilitepe'de de böyle oldu. Onun için sabırlı olacağız. O bölgede yapılanı vatandaş görüyor. Yüzde 90’lara yaklaştı diyebiliriz. Yine Turgutlu’nun en büyük sorunu İstasyonaltı bölgesinde, orada şiddetli yağışları gördük. Orayla ilgili de planlarımızı hazırladık. Büyük menfezlerle İstasyonaltı Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor. Geçmişi unutturmamak lazım derken. Mevcut tünelin Turgutlu battı çıktısını bitirmeden önce bele kadar gelen suların, ana arterlere inen sel sularını da unutmuş değilim, bunu kardeşlerimiz de görüyorlardır. Geçmiş yıllarda yaşanan bu hadiseler, ana arterlerde, şehir içerisinde yaşanmıyor. Bunun hepsi, plan program dahilinde. O seneki bütçe imkanları ile yapıyorsunuz. Sadece Turgutlu değil, 17 ilçe 1088 mahallenin hepsine aynı hizmetleri ulaştırmanın çaba ve gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

“BÜTÇESİNİ EN İYİ KULLANAN BÜYÜKŞEHİRLERDEN BİR TANESİYİZ”

Başkan Ergün, “İlk dönemde Turgutlu-Salihli-Kula-Sarıgöl-Alaşehir bu bölge, Ankara güzergahı daha çok yatırım almıştı. İkinci dönemde Gölmarmara-Akhisar-Soma İstanbul güzergahı daha çok yatırım aldı. Gölmarmara aynı şekilde bele kadar suydu. Akhisar’da Tahir Ün Caddesi ve diğerleri dize kadar suydu. Sonuç itibariyle yaptığımız yatırımlarla bunların hepsi geçmişte kaldı. Gördes’in ana arterlerinde de bu çalışmalar yapıldı. Şu anda sadece Demirci’de 656 milyon liralık altyapı ve arıtma tesisi yatırımı yapılıyor. Sadece 750 bin metrekare ilçe merkezinde taş döşemesi var. Buna ilave Selendi’de yaklaşık 350 milyon liralık altyapı ve arıtma tesisleri bitme noktasında. Sonuçta bunlar hep hesap, bütçe ve planlama. Bütçe dedik, Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesini en iyi planlayan büyükşehir belediyelerinden bir tanesi. Biraz da benim konuya hassasiyetle yaklaşmam, titiz davranmamla, biraz da benim eğitimimle alakalı bir konu. Her sene Türkiye de ya birinci ya da ikinci olduk. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek Beyi Manisa'da ağırladık. Sağ olsun kendileri, bizleri de ziyaret etti. Kendisine sunum yaptık. Kendisi de şu ifadeleri kullandı. Bütçesinin yüzde 40'ını yatırıma ayıran bir belediyenin yaptığı işi Sayın Bakanımız muazzam olarak nitelendirdi. Sağ olsun. Sonuçta rakamlar konuşuyor. İyi planlayacaksınız, iyi tasarruf sağlayacaksınız. Hep alırken daha uygununu bulmaya çalışıyoruz. Buradan arttırdıklarımızla her sene asfalt rekorları kırıyoruz. Kendi kurduğumuz ekiplerimizle bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bunları vatandaş görüyor. Saymakla bitiremeyeceğimiz hizmetler var. Yeni dönemde de Turgutlu için hedeflediğimiz yatırımlar var. Şu ana kadar Turgutlu’da 690 milyon lira yatırım yaptık. Bugünkü değeri çok daha fazla” diye konuştu. Başkan Ergün konuşmasının sonunda Gediz kavşağı ve imar planları ile ilgili de bilgiler aktardı.