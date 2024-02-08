Başkan Ergün: “Üreticimizi baş tacı yapmaya devam edeceğiz”

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı kırsal kalkınma projeleri kapsamında tek yıllık bitki üretimi yapan çiftçilere yönelik 1.850 ton gübre dağıtımı gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhuriyet Meydanı’nda gübre dağıtım töreninde yaptığı konuşmada üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, 24 milyon 50 bin TL bütçe ile hayata geçirilen ve 8 bin 207 üreticinin yararlandığı 1.850 ton gübrenin üreticilere can suyu olmasını temenni etti. Başkan Cengiz Ergün, tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen gübre dağıtım programına MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Daire Başkanları, meclis üyeleri, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Manisa Kent Konseyi Başkanı Ufuk Tanık, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

PROJENİN DETAYLARI AKTARILDI

Çiftçilere Gübre Desteği projesi dağıtım programı, Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, projenin detayları hakkında bilgilendirmede bulundu. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta’nın ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşma yaptı.

KATILIMCILARI SELAMLAYARAK KONUŞMASINA BAŞLADI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, gübre teslim töreninde katılımcıları selamlayarak konuşmasına başladı. Başkan Ergün, “Milletimizin Efendisi Çok Değerli Çiftçilerimiz! Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Manisa’mızın büyükşehir olmasından bu yana tarımsal ve kırsal kalkınmaya çok büyük ve önemli desteklerimiz oldu. Bugün de 2024 yılı desteklemelerimiz kapsamında Bin 850 ton gübre dağıtım törenimizde bir aradayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” dedi.

2023 YILI DESTEKLERİNİ SIRALADI

Geçtiğimiz yıl çiftçilere yönelik destekleme projelerine bütçeden 150 milyon lira gibi bedel ayırdıklarını hatırlatan Başkan Ergün, ”Bu kapsamda, 2023 yılındaki desteklerimize de 1.000 ton gübre dağıtımıyla başlamıştık. Ardından Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projemiz kapsamında 500 adet damızlık koç desteği verdik. Yüzde 100 hibe ile 58 bin büyükbaş hayvan için dış parazit ilaç alımını yaptık ve bu ilaçları üreticilerimize eğitimlerini de vererek teslim ettik. Tarım Makineleri Parkı Projemizle çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu ancak satın almaları durumunda ekonomik yük oluşturacak tarım makinelerinin 3’üncü parti teslimini 69 makine ile gerçekleştirdik. Yalnızca tarım makinesi parkı için 7 milyon TL'lik desteğimizle çiftçilerimize toplamda 144 adet makine ve ekipmanı teslim ettik.

Zeytin ve meyve üreticimize 120 bin kasa, üzüm ve sebze üreticilerimize ise 100 bin kelter dağıtımı yaptık. Bunun ardından yaklaşık 10 milyon lira gibi bir bedelle 7 bin 500 çiftçimize zeytin toplama örtüsü ve 7 bin 500 çiftçimize de üzüm sergi örtüsü dağıtımı gerçekleştirdik. Meyveciliği Geliştirme projemiz kapsamında 2023 yılında yüzde 75 hibe desteğimizle Zeytin, Ceviz, İncir ve Trabzon Hurması olmak üzere toplam 116 bin 410 adet fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Orman yangınıyla sarsılan Saruhanlı ilçemize bağlı Hatıplar ve Sarısığırlı mahallelerinde de zeytinlikleri yanan üreticilerimize Bin 600 adet zeytin fidanını teslim ettik” diye konuştu.

SULAMA PROJELERİNE DEĞİNDİ

Çiftçilerin olmazsa olmazı olan tarımsal sulama projelerine de büyük önem verdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan tarımsal sulama tesisleri ve DSİ’den devraldığımız 3 adet tesis ile 26 bin dekar alanda yalnızca enerji giderlerini karşılayacak bir bedelle çiftçilerimize sulama hizmeti veriyoruz. Buna ek olarak Zafer Kalkınma Ajansından 4 milyon TL hibe almaya hak kazandığımız yaklaşık 10 milyon 600 bin TL tutarındaki Öveçli Damla Sulama Sistemi Projesi’ni hayata geçirdik. Kırkağaç ilçemize bağlı Öveçli Mahallesi’nde başlattığımız proje kapsamında, 2 bin 100 dekar alanı kapalı sistem damla sulamaya geçirerek su kaynaklarımızı koruyacağız. Ayrıca, bu yıl 31 adet yeni Hayvan İçme Suyu göleti yaparken, 80 gölette de temizlik ve genişletme çalışması gerçekleştirdik. 2014’ten bu yana 210 tane yeni Hayvan İçme Suyu Göleti yaptık. 542 tane mevcut gölette de temizlik ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Bu göletler, hayvanların temiz ve sağlıklı suya ulaşmasında sıkıntı yaşayan bölgelerimiz için büyük önem arz ediyor. Bunun yanında çiftçilerimizin ilaçlama makinelerine su almaları için ilimiz genelinde 60 tane taral doldurma tesisimizle ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Bu tesislerimize yenilerini eklemek için çalışmalarımız devam ediyor. Tarımsal sulama kooperatiflerimize boru, sondaj ve bunun gibi birçok destek sağladık. Ayrıca su deposu ve havuz yapımı gerçekleştirdik. Bu yıl da sulama borusu alımı için 10 milyon lira bütçe ayırarak, bu desteklerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MÜJDELERİ PAYLAŞTI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşmasının devamında üreticiler için müjdeli bir haberi de paylaştı. Başkan Ergün, “5 mahallemize tarımsal sulama amaçlı depo ve havuz yapımı için sözümüz vardı. Demirci Durhasan ve Boyacık Mahallelerimize 100 tonluk; Gördes Börez Mahallemize 100 tonluk; Kırkağaç Kuyucak Mahallemize 100 tonluk; Saruhanlı ilçemiz Nuriye Sulama Kooperatifine 200 tonluk tarımsal sulama amaçlı depo ve havuz yapımı için ihale sürecimizi başlattık. Bunun da buradan müjdesini vermiş olayım. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ÜRETİCİLERE 24 MİLYON 50 BİN LİRALIK GÜBRE DESTEĞİ

Manisalı çiftçilere yönelik desteklerin artarak devam edeceğini dile getiren Başkan Cengiz Ergün, “Biraz sonra 24 milyon 50 bin liralık bir bütçe ayırdığımız, 8 bin 207 üreticimizin yararlanacağı Bin 850 ton gübrenin teslimini yapacağız. Yüzde 50 Büyükşehir Belediyemiz hibe desteğiyle sağlayacağımız bu katkının çiftçimize önemli bir can suyu olacağına inanıyorum. Desteğimiz bununla sınırlı kalmayacak. Büyükşehir, her zaman çiftçisinin yanında, üreticisini başının tacı yapmaya devam edecek. Bunu bilmenizi isterim” dedi.

ARICILARA 5 BİN ADET KOVAN DESTEĞİ

Arıcılara yönelik çalışmalardan da bahseden Başkan Ergün, “Bildiğiniz gibi Manisa’yı arıcılıkta marka şehir haline getirme vizyonumuzla Gölmarmara ilçemizde Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’ni hayata geçirmiştik. Bunun yanı sıra arı üreticilerimize desteklerimiz de devam ediyor. Bu kapsamda ‘Arıcılarımıza Kovan Desteği’ başvurularını da almaya başlamıştık. 2 bin kovan desteği yapacağımızı duyurmamızın ardından gelen yoğun talep üzerine bu desteğimizi de 5 bin kovana çıkardık. Hayırlı olsun” diye konuştu.

YENİ PROJE VE DESTEKLERİ AÇIKLADI

Tarım Makineleri Parkı Projesine değinen Başkan Cengiz Ergün, “Tarım Makineleri Parkı Projemiz kapsamında yeni makine ve ekipman alım sürecini başlattık. Ayrıca mahallelerimiz ve kadın kooperatiflerimiz için yaklaşık 10 milyon liralık bir destekleme yapacağız. İl Tarım Müdürlüğü işbirliğiyle yaptığımız projelerden olan Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projemiz kapsamında, hayvan yetiştiricilerimize bu yıl 250 koç desteği sağlayacağız. Bununla ilgili başvuruları da almaya başladık. Büyükbaş hayvan yetiştiricilerimize yönelik sağım hijyeni setleri ihale süreci tamamlandı. 3 bin adet yetiştiricimize eğitimleri verilerek, sağım hijyen setlerini teslim edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

ALIN TERİ ALTINDAN DEĞERLİDİR

Yaptıkları tüm çalışmaların, üreticilerin gelirlerini arttırmaya yönelik hizmetler olduğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Her zaman vurguladığım gibi: Alın teri, altından daha değerlidir. Çiftçiliğin zorlu ve meşakkatli bir meslek olduğunu iyi biliyoruz. Biz bu noktada devletimizin destekleriyle birlikte Büyükşehir olarak her zaman üreticimize can suyu olma konusunda hassasiyet gösterdik. Tarım İl Müdürlüğümüzle örnek işbirliği ve projeleri hayata geçirdik. Bugün, sizlerin huzurunda tüm çiftçilerimize şükranlarımızı sunmak; emeklerinizi ve katkılarınızı bir kez daha takdir etmek ve gübre desteğimizi başlatmak için bir araya geldik. Ülkemizin kalkınmasında ve gıda güvenliğinin sağlanmasında büyük katkısı olan tüm çiftçilerimizden Allah razı olsun. Rabbim eksikliğinizi göstermesin” dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşmasının son bölümünde projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri de unutmadı. Başkan Cengiz Ergün, “Projelerimizi hayata geçirirken daima yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Cumhur İttifakı Manisa Milletvekillerimize, Sayın Valimize, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediyemiz Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ve emeği geçen herkese şahsım ve Manisalı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Tüm üreticilerimize bol kazançlı ve bereketli sezonlar diliyorum. Bu duygularla bir kez daha hepinize teşekkür ediyor, gübre desteğimizin tüm çiftçi kardeşlerimize faydalı olmasını temenni ediyorum. Ürünleriniz bol, kazancınız bereketli olsun” diyerek konuşmasını tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün konuşmasının ardından gübre dağıtımı gerçekleştirildi. Üreticilerin ve protokol üyelerinin katılımıyla günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

PİLAV HAYRINDA BULUNDU

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner ve AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, gübre teslim töreninin ardından Mobil İkram Aracı ile vatandaşlara pilav ikramında bulundu.