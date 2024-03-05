Başkan Ergün'den Manisa'ya yeni ticari merkezleri müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, esnaflara yönelik Yeni Gıda Çarşısı, Yeni Oto galericiler Sitesi ve Yeni İnşaatçılar Çarşılarının müjdelerini duyurdu. Başkan Ergün, yeni ticari alanların kazandırılmasıyla desteklenen esnafların istihdam artışına katkı sağlanacak projenin hayırlı olmasını diledi. MANİSA (İGFA) - Geride kalan 15 yılık görev süresinde 1060 büyük projeyi Manisalıların hizmetine sunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni döneme ilişkin projelerin detaylarını da teker teker duyurmaya devam ediyor. Başkan Cengiz Ergün, yeni dönem projeleri arasında yer alan Yeni Gıda Çarşısı, Yeni Otokent, Yeni İnşaatçılar Çarşısı Projelerini hayata geçireceğini açıkladı. Hurdacılar, Ayakkabıcılar, Kömürcüler ve Mermerciler Çarşıları için yeni alanlarının plan çalışmaları devam ediyor. Yeni ticari alanların Manisa ekonomisine kazandırılmasıyla esnafların destekleneceği böylelikle de istihdam artışına katkı sağlamasının hedeflendiğini söyleyen Başkan Ergün, bu projeler ile Manisa’nın ileri bir ekonomik seviyeye ulaşmasının önünün açılacağını kaydetti.