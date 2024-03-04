Başkan Doğan Yılmaz'dan yoksulluk sınırı açıklaması

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) ve Anadolu Eğitim Sendikası (AES) İl Başkanı Doğan Yılmaz" Çalışırken yoksulluk sınırı üzerinde ücret alabilmek, emekliliğinde hak ettiğin ücreti alarak emekliliğin tadını çıkarabilmek için şimdiden BASK ve bağlı sendikalara üye olmaya davet ediyorum" dedi.ANKARA (İGFA) - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) ve Anadolu Eğitim Sendikası (AES) İl Başkanı Doğan Yılmaz yoksulluk sınırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan Yılmaz açıklamasında şöyle;

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2024 Şubat ayı sonucuna göre; Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 16.257 TL’ye, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 52.955 TL’ye, Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 21.189 TL’ye yükseldi. Ortalama memur maaşının 33.461,1 TL olduğu, ortalama emekli sandığı aylığının 15.445,4 olduğu gününüzde memurlar yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalışırken emeklileri de açlık sınırının altında ücret almaya devam ediyor. 2024 yılında alınan ’lik artışın büyük bir kısmı zaten Ocak ayında erimiş, Şubat ayında oluşacak enflasyon ile de bu artış tamamen eriyecektir. Temmuz ayına kadar artış almayacak olan memur ve emeklileri, o zamana kadar gerçekleşecek enflasyonu da cebinden ödeyecektir. Yıllardır Yetkili olduklarını söyleyenler toplu sözleşmeler sonucunda memuru yoksulluğa, emeklileri ise açlığa mahkum etmiştir. Kamu çalışanı arkadaşım; sen Yetkili ama Etkisiz sendikalara üye olarak yetki vermeye devam ettikçe bu tablo değişmeyecektir. Çalışırken yoksulluk sınırı üzerinde ücret alabilmek, emekliliğinde hak ettiğin ücreti alarak emekliliğin tadını çıkarabilmek için şimdiden BASK ve bağlı sendikalara üye olmaya davet ediyorum" dedi.