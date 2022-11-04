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Başkan Demir: Hedefinizi koyun, azimle çalışın

EKONOMİ 04.11.2022, 08:30
Başkan Demir: Hedefinizi koyun, azimle çalışın

Sıfırdan kurdukları şirketlerle Samsun’da yüzlerce istihdam oluşturan, iş hayatına farklı bir bakış açısı getiren kadın patronlar, başarı hikayelerini üniversite öğrencileriyle paylaştı. Programda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kaybetmek, başarısız olmak kötü bir şey değil, oradan alacağınız ders ve tecrübeyi sonraki yaşamınızda uygularsınız. Hedeflerinizi koyun ve azimle çalışın” diyerek öğrencilere nasihatte bulundu.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile TEKNOPARK desteğiyle gerçekleştirilen “Nasıl Başardık, Kadın Girişimciler Anlatıyor” programında çeşitli alanlarda iş kurup başarı elde eden ve yüzlerce istihdam sağlayan Aysun Macit, Ayşen Pehlivan, Nuran Keleş, Cennet Kaya Uslu, Fatma Sağlam, Hacer Üstündağ ve Ebru Şencan, başarı hikayelerini anlattı.

TEKNOPARK Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ve üniversite öğrencileri katıldı.

PROF. DR. ÜNAL : HAYAL KURUN VE HAYALİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN

Programda konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, bir başarı hikayesinin bilinmesine bu hikayenin yazılmasına imkan sağlanması noktasında Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı bu hareketin son derece değerli olduğunu ifade etti. Gençlere “Başarısız olsanız bile denemekten asla vazgeçmeyin” diyen Prof.Dr. Ünal, “TEKNOPARK’ın sizler için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Size bir vizyon oluşturan, sizin düşüncenizi projelendirmeniz açısından imkan sağlayan ve danışmanlık yapacak bir kadroya sahip. Ümit ettiğimiz şey, sizin üniversite yıllarınızda kendi girişiminizi gerçekleştirmeniz. Hiçbir başarısızlık başarısızlık değildir. Teşebbüs etmeniz ve sadece denemeniz bile bir başarıdır. Üniversite yıllarınızı hayatınızın bir kampı gibi değerlendirin. Denemeyi asla ihmal etmeyin. Denemekten çekinmeyin. Başarısızlıklar size sadece o yolun doğru olmadığını ya da bu teşebbüsün zamanlama olarak doğru olmadığını öğretir. Eğer alfabeyi tek harfle okuyorsanız yapacağınız bir şey yok. A teşebbüsü başarısızsa geri kalan 28 harfi hesaba katın. Mutlaka birinde başaracaksınız. Hayal kurun ve kurduğunuz hayalin peşinden gidin” dedi.

BAŞKAN DEMİR : HER ZAMAN DAHA İYİSİNİ HEDEFLEYİN

Kadın patronların hikayelerinin gençlere ilham olacağına inandığını söyleyen ve “Kaybetmek, başarısız olmak kötü bir şey değil, oradan alacağınız ders ve tecrübeyi sonraki yaşamınızda uygularsınız” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise şunları söyledi:

“Her zaman daha iyisini hedefleyin. Yaptıklarınız ve yapmadıklarınızla hayatınızı şekillendireceksiniz. Nerede olursanız olun, kendiniz, aileniz, şehriniz ve ülkeniz için hep pozitif olun. Gençliğinizi yaşayın. Ailenizle beraber mutluluğu hedefleyin. Mutluluğu hedeflerseniz hep mutlu olursunuz. Hedeflerinizi koyun, her zaman daha iyisini hedefleyin, bu azimle yaparsanız başaracağınıza inanıyorum. Bu programın öncüsü olan SBB TV Youtube kanalı, Büyükşehir Belediyesi'nin sıfırdan oluşturduğu iletişim aracı. Bunun dışında E-Dergi, Şehir Gazetesi, sosyal medya hesapları var. Bunlarla ilgili yoğun bir tempo içindeyiz. Amacımız bir yerel yönetimin şehirle, şehrini ülkesi ile şehrini ve ülkesini de dünya ile iletişime geçirecek bir iddia ile işe başladık. SBB TV'ye abone olun izleyin. Burada bir hizmet üretiyoruz.”

Daha sonra sahneye gelen patron kadınlar Aysun Macit, Ayşen Pehlivan, Nuran Keleş, Cennet Kaya Uslu, Fatma Sağlam, Hacer Üstündağ ve Ebru Şencan, başarı hikayelerini anlatarak, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

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