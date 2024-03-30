Başkan Büyükkılıç, 150 milyon tl’lik yeni açılan yolu, TOGG ile deneyimledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin kuzeyindeki Yakut Mahallesi’ni, Kocasinan Bulvarı’na bağlayarak şehrin güneyi ile birleştirecek üst geçit köprüsü ve bağlantı yolunun açılışını, yerli ve milli otomobil TOGG ile gerçekleştirdi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Şehrin konforlu ulaşımı için gece gündüz demeden gayret gösteren Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kamulaştırma giderleri hariç toplam maliyeti yaklaşık 150 milyon TL’lik Yakut Mahallesi’nin Kocasinan Bulvarı üzerinden şehrin merkezi ile bütünleştirilmesi amacıyla hayata geçen üst geçit köprüsü ve bağlantı yolu projesini hizmete açtı.

Başkan Büyükkılıç’a, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı projelerinden yerli ve milli otomobil TOGG ile yeni hizmete açılan yolu deneyimleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Öncelikle şehrimize yeni bir ana arterimiz hayırlı, uğurlu olsun, yüzümüz gülüyor. Kayseri’mizde ulaşımın konforunu arttırmak, buradaki insanların daha kısa sürede hedeflerine ulaşması için çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.

“HER TARAFA GİDECEK ANA ARTER HAYATA GEÇMİŞ OLUYOR”

150 milyon TL maliyeti olan yolun kente hayırlı olmasını dileyen Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Uzun süredir beklenen Yakut Mahallesi’ndeki demir yolumuzun üzerinden geçecek köprünün yapımı gündemdeydi, bu manada bir an evvel açmak için çabamızı sürdürüyorduk. Şuanda Dünya Ticaret Merkezi’mizin önünden çıkan yolumuz, Yakut Mahallesi içerisinden demir yolu üzerinden, çevre yol diye bilinen Kocasinan Bulvarı’na, oradan Fuzuli, Sivas Caddesi ve Köşk Mahallesi’ne doğru Hulusi Akar Paşa bulvarından her tarafa gidecek ana arter olarak hayata geçmiş oluyor. 150 milyon TL maliyeti olan böyle bir projenin şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizleri seviyor, projelerimize desteklerini esirgemiyor. Birlikte daha güçlü olduğumuzu bir kez daha ifade ederek, önemini vurguluyorum” diye konuştu.

Şehrin kuzeyindeki Yakut Mahallesi’ni Kocasinan Bulvarı’na bağlayarak şehrin güneyi ile birleştirecek üst geçit köprüsü projesi, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğiyle gerçekleşti. Projede, 7 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldı. Proje kapsamında, aydınlatma sistemleri yapılırken, güvenlik bariyerleri oluşturularak, yaya yolları ve peyzaj düzenleme çalışmaları yapıldı.