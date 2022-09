Başkan AVM'lere postayı koydu: “Şuursuzca Çoğalan Avm’lere Karşıyım”

Bu yıl 29.’su gerçekleştirilen Ahilik Haftası Kutlama Törenleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti. Törene Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, milletvekilleri, esnaflar ve öğrenciler katıldı.MERSİN (İGFA) - Törende konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ahilik Kültürü’nün Türk milleti tarafından insanlığa sunulduğunu belirterek, “Çıkış noktası esnaflık olmakla birlikte, bütün insanlığı içine alan bir yapıya sahip olduğu içindir ki, uzun yıllar hem kendi milletimiz hem de bütün dünya toplumları için örnek teşkil etmiştir. İlimin irfanla, ticaretin ahlakla birleştiği bir yapıdır Ahilik. Aklı ön planda tutar, ilimi, bilimi ön planda tutar, kişilerin olgunluğunu ve güzel ahlakını da ön planda tutar” dedi.

Başkan Vahap Seçer ise yaptığı konuşmada Ahilik kültürünün yüzyıllar öncesine dayandığını söyledi. Kendisinin de küçük yaşlarda annesi tarafından bir kundura ustasına çırak olarak götürüldüğünü anlatan Başkan Seçer, “Annem bana ‘Okuyacaksın, okula gideceksin ama okuyamazsan bir meslek sahibi olacaksın’ dedi. Gerçekten hayatta doğruluğu, dürüstlüğü, hoşgörüyü, yardımlaşmayı, insan sevgisini, büyüğe saygıyı, küçüğe sevgiyi, o kültürü orada aldım” dedi.

“Ahilik kültürü, bu kadim toprakların dünyada bıraktığı bir izdir”

Ahilik kültürünün, bu kadim toprakların dünyaya bıraktığı bir iz olduğunu söyleyen Başkan Seçer; sadece esnaf olmanın, meslek erbabı olmanın, yüksek bir görevde bulunmanın insanı kâmil insan, dört dörtlük insan yapmayacağını kaydetti. Bunlar için bazı erdemler gerektiğini belirten Başkan Seçer, “İşte Ahilik kültürünün içerisinde tam da bu var. Onun için burası Anadolu. Onun için Anadolu dediğimiz zaman çok farklı renklerin, çok farklı kültürlerin oluşturduğu muazzam bir cümbüş çıkıyor karşımıza. Mersin de bu yönüyle, Anadolu’nun özeti. Biz o yüzden Mersin’de kardeşçe, hoşgörüyle, sevgiyle yaşıyoruz. Oysa Mersin’e dışarıdan bakanlar çok farklı beklentiler içindeler. Doğulusu batılısı, kuzeylisi güneylisi hiçbir farkımız yok. Renk, mezhep, meşrep, etnik köken, siyasi görüş ayrımımız yok. Ahilik kültürü, bugünkü yaşantımızın çimentosu. Bizi bir arada tutan unsurlar zaten bunlar” diye konuştu.

“Esnafın olduğu yerde düzen, dirlik, bereket olur”

Kentin Belediye Başkanı olarak esnafla hep iç içe olduğunu belirten ve bu durumun o kültürle büyümenin verdiği bir özellik olabileceğini ifade eden Başkan Seçer, “Onları daha iyi anlayabiliyoruz, her zaman kapımız açık oldu. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da mutlaka devam edecek. Çünkü bu içten gelen bir duygu. Siyaseten, rol icabı yapılmış bir birliktelik değil. Mersin’deki 70 bin esnafımız; hem ekonominin lokomotifi, hem de sokaktaki asayişi berkemal eden bir sistem bütünü. Kimse, işin bu yönünün farkında değil. Esnafın olduğu yerde düzen olur, dirlik olur, bereket olur. Çünkü bunlar çalışan, üreten, alın teri döken insanlar” dedi.

“Projelerimizde, küçük esnafı korumaya özen gösteriyoruz ”

Günümüzde esnafların sorunları olduğunu ve çözümün siyaset müessesesi tarafından hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Vahap Seçer, “Meclis’te parlamenterler, esnafımızın adına uygun olan düzenlemeleri yapmak için mutlaka fikirlerini ortaya koyuyorlar. Ancak mevcut yasalar ve kendi anlayışım çerçevesinde, biz de yerel yönetim olarak Mersin esnafına katkı yapabiliriz ve yapıyoruz da. Uygulamaya koyduğumuz birçok projede, esnafımızı dâhil edeceğimiz bir ortam varsa, mutlaka dâhil ediyoruz.

Örneğin, gelir düzeyi düşük olan insanlarımıza her ay katkı sunduğumuz Halk Kart uygulamasını, esnaflarımız üzerinden yaptık. Şu anda her ay 2 milyon 51 bin lira, dar gelirli vatandaşlarımızın hesabına yatıyor. 1 Ocak itibariyle bu iki katına çıkacak ve 4 milyon lira olacak. Her ay bu vatandaşlarımızın sadece gıda tüketimlerinden faydalanması için gerekli olan bu para, esnaflarımızın kasasına giriyor. Çünkü biz koşul koymuşuz; bu verdiğimiz kart sadece küçük esnafta geçerli diye. Amaç küçük esnafı korumak değil mi zaten?

AVM yöneticileri bu anlamda bana kızıyor, varsın kızsınlar; ben bir kentte fütursuzca ve şuursuzca AVM’lerin çoğalmasına karşıyım. Küçük esnafı korumamız lazım. Onun için çarşı merkezinde yeni düzenlemeler yapma gayreti içerisindeyiz. Çarşıyı eski Mersin havasına büründürelim, insanlarımız çarşıya gelsin, esnafımızdan alışveriş yapsın. Küçük sanayiyi geliştirelim. Şimdiden bunların altyapısını kuralım. Bir katkımız olsun diye uğraş içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Kalifiye eleman bulmakta bütün işletmeler sıkıntı çekiyor”

Meslek liselerinin çok daha iyi noktalara gelmesi gerektiğine de dikkat çeken Başkan Seçer, “Hem müfredat olarak, hem de sayısal olarak çok sayıda işsizimiz var. Ama maalesef işletmeler, kalifiye eleman bulmakta da sıkıntı çekiyor. İyi bir kaynak ustası, iyi bir motor ustası, iyi bir ahşap ustası bulmakta sıkıntı çekiliyor. Bu gerçekleri de görmemiz lazım. Biz başta MTSO, ESOB, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber geliştirdiğimiz projelerde, meslek edindirme konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Şu anda mevcutta hem Tırmıl sanayide, hem de Yenişehir merkezde meslek edindirme merkezlerimiz var. İki yeni meslek edindirme merkezi daha açıyoruz. Bir tanesi çok yakın bir tarihte Halkkent’te açılacak. Kaynak ustalığından ahşap işçiliğine, dikiş-nakış kursundan bilgisayar kurslarına, dil kurslarına kadar her eğitim veriliyor. Her şey ülkemiz için, her şey insanlık için, her şey sizler için. Esnaflarımıza bereketli günler diliyorum, ahilik haftalarını kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Şed Kuşatma Töreni gerçekleştirildi. Törende Ahilik Kutlamalarına ve Ahilik Değerlerinin yaşatılmasına maddi ve manevi katkılarını esirgemediği için, Mersin ESOB yönetim kurulunca 2019 yılında kendisine Ahi unvanı verilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e plaket verildi.