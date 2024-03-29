Başkan Altay: “Üretim kapasitemiz günlük 150 bine çıkacak”

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Fenni Fırın” markasıyla şehre kazandırılan ekmek fabrikasının üretim kapasitesi yeni alınan makinelerle birlikte artırılıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ekmek üretim kapasitesini artırmak için sipariş ettikleri makinelerin ilk partisini dün teslim aldıklarını, birkaç gün içinde tamamının gelmesiyle montaj işlemine başlayacaklarını belirterek, “Şu anda günlük yaklaşık 55 bin ekmek üretimimiz var. Yeni gelen makinelerle birlikte bu sayı günlük 150 bine ulaşacak. Mevcut 25 olan büfe sayımıza 25 büfe daha ekleyeceğiz. Konya’mıza hayırlı olsun” dedi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Fenni Fırın Ekmek Fabrikası’nın kapasitesini artırmak için alımı yapılan makineler teslim edilmeye başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalıların sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşması adına çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda Fenni Fırın Ekmek Fabrikası’nın şehre kazandırılan çok kıymetli bir hizmet olduğunu belirtti.

Konyalılara uygun ve kaliteli ekmek sunmak adına Fenni Fırın Ekmek Fabrikası’nın kapasitesinin ve büfe sayısının çok yakında daha da artırılacağını ifade eden Başkan Altay, şunları kaydetti:

“Ekmek fabrikamızda şu anda günlük yaklaşık 55 bin ekmek üretimi var. Yeni gelen makinelerle birlikte bu sayı günlük 150 bine ulaşacak. Ekmek üretim kapasitemizi artırmak için sipariş ettiğimiz makinelerin ilk partisini dün teslim aldık. Makinelerin kalan kısmı da birkaç gün içinde teslim edildikten sonra önümüzdeki hafta montaj işlemlerine başlayacağız ve çok yakında günlük 150 bin ekmek üretim kapasiteyle hemşehrilerimize hizmet sunacağız. Kapasitemizi artırınca Fenni Fırın büfelerimizin sayısını da talep olan bölgelerde artıracağız. Bu kapsamda mevcut 25 olan büfe sayımıza 25 büfe daha ekleyerek Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Konya’mıza hayırlı olsun.”