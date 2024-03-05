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Basbaş’la yatırımcı çekmeye başladı

EKONOMİ 05.03.2024, 10:01
Basbaş’la yatırımcı çekmeye başladı

Bergama’da yatırım çekmeye başlayan BASBAŞ-Batı Anadolu Serbest Bölgesini ziyaret eden İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Gappi, BASBAŞ’ın İzmir ve Türkiye için çok büyük yatırım olduğunu belirterek, “ Biz gazeteciler eskiden yeni yatırımların ve fabrika açılışlarının peşinden koşar ve bundan da büyük keyif alırdık.  İzmir’e ve Ege’ye yatırım geliyor heyecanını, hazzını yaşardık. Ancak uzun zamandır bu duyguyu unuttuk. Bugün burada BASBAŞ’ın çalışmalarını görünce bu heyecanı ve hazzı yeniden hissettim” diye konuştu.  İZMİR (İGFA) - İzmir Bergama’da 2.5 milyon metrekare alana kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesindeki çalışmaları yerinde görmek için, bölgeyi kuran ve işleten BASBAŞ’ı ziyaret eden İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İGC Genel Sekreteri Mehlika Gökmen, İGC Üyesi Şirin Yörük, 9 Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Macit Sefiloğlu, 9 Eylül İnternet Sitesi Dijital Medya Danışmanı Levent Özen, şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Dr. Faruk Güler’den bilgi aldılar.

 

20 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDECEK

Dr. Faruk Güler, Ege Serbest Bölgesinin tam doluluk oranına ulaşmasından sonra yeni bir serbest bölge kurma arayışına girdiklerini ve 2 yıllık bir arayıştan sonra en uygun lokasyon olarak İzmir Bergama’nın tespit edildiğini vurguladı. Tam doluluğa ulaştığında Batı Anadolu Serbest Bölgesinde 20 bin kişinin istihdam edileceğini vurgulayan Dr. Faruk Güler, bu yatırım sayesinde bölgedeki gençlerin iş sahibi olacağını ve ekonomik kalkınmanın sağlanacağını vurguladı.

 

5G ALTYAPISINA SAHİP İLK SERBEST BÖLGE

Dr. Güler, Batı Anadolu Serbest Bölgesinde 5G kullanılarak üretim yapılacak bir altyapının olacağını ve Türkiye’de, serbest bölgeler içinde böyle bir altyapıya sahip ilk bölgenin BASBAŞ olacağını söyledi. 

Serbest bölgeye yabancı yatırımcı getirmek için uğraştıklarını, Türkiye’de yatırım yapma fikri olmayan yatırımcıların İzmir’e gelmeyeceğini, bu açıdan ilk olarak Türkiye’yi tanıttıklarını, ikna ettiklerini söyleyen Dr. Güler, yatırımcılara iş dünyasının realitelerini anlattıklarını da ifade etti. Dr. Güler, bölgeye ziyaretlerinden dolayı İGC Başkanı Dilek Gappi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Dokuz Eylül Gazetesi yöneticilerine teşekkür etti. 

BU YIL 4 FİRMA ÜRETİME BAŞLIYOR

İGC ve Dokuz Eylül Gazetesi yöneticilerine Batı Anadolu Serbest Bölgesinde saha turu yaptırarak çalışmalar hakkında bilgi veren BASBAŞ Kiralama Müdürü Volkan Gezen, Bölgede bu yıl 4 firmanın üretime başlayacağı bilgisini verdi. Türkiye’nin en önemli deniz, kara ve demir yolları bağlantılarının kesiştiği noktada kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesinin toplam 2.5 milyon metrekare alana sahip olduğunu belirten Gezen, şunları söyledi: “Türkiye’de, serbest bölgeler içinde 5G altyapısına sahip ilk bölge olarak sürdürülebilir ve çevre dostu bir anlayışı benimsiyoruz. Burada tüm bölgeye hizmet verecek 500 kişilik mutfağımız kurulmuş durumda. Önümüzdeki 5-6 yıl boyunca yaklaşık 6 bin kişiye yemek üretecek gıda üretim tesisinin inşaatına başlıyoruz. Ayrıca BASBAŞ’ın bünyesinde hizmet verecek Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi binası tamamlanmış durumda. Ayrıca 400 bin metrekarelik yeşil alan ve spor merkezi bulunacak. Bankaların da yer alacağı bölgede çok büyük firmalarla ciddi ortaklıklar kurarak Teknoloji Merkezi’ni de hayata geçiriyoruz. Bölgeye tepeden bakan ve içinde restoranın da olacağı sosyal tesisimizi de inşa edeceğiz.”

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