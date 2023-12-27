BARSİAD: Ekonomik istikrar için üretim desteklenmeli

BARSİAD Başkanı Demirören, 2024 yılında ekonomik istikrarın sağlanması için enflasyonla mücadele kadar üretim, istihdam ve ihracat konularının da dengeli bir şekilde ele alınmasının ulusal kalkınma hamlesi için önemli olduğunu vurguladı.BURSA (İGFA) - Barakfakih Sanayici ve İş Adamları Derneği (BARSİAD) Başkanı Arif Demirören, ekonomik büyümenin önemini vurgulayarak 2024 yılına yönelik görüşlerini paylaştı.

Demirören, Önümüzdeki yılda enflasyonla mücadele hedeflerine ulaşılması ve sürdürülebilir büyüme için politikaların önceliğinin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olması gerektiğini belirtti.

BARSİAD Başkanı Arif Demirören, üretim odaklı politikaların benimsenmesinin önemine işaret ederek, yeni yatırımların ve üretimin teşvik edilmesinin ekonominin canlanmasına ve istihdama büyük katkı sağlayacağını belirtti. Demirören, yerli üretime desteğin sürmesinin ithalata olan bağımlılığı azaltacağını ve ulusal ekonomiye güç katacağını vurgulayarak, bu amaçla yeni yatımların teşvik edilmesi, teknolojik gelişmelere uyum sağlanması ve inovasyona yatırım yapılması gerektiğinin de altını çizdi. İstihdamı artırmaya yönelik politikaların öncelikli olması gerektiğine de değinen Demirören, işsizlik oranlarının düşmesinin önemli olduğunu ve bu doğrultuda girişimciliğin teşvik edilmesi, yeni iş imkanlarının oluşturulması ve işverenlere istihdam desteklerinin sağlanması gerektiğini de ifade etti.

İhracata dayalı büyümenin önemine dikkat çeken BARSİAD Başkanı Demirören, ihracatın ekonomik kalkınmada ve dış ticaret dengesinin sağlanmasında kritik bir rol oynadığını söyleyerek, ihracat potansiyelinin artırılması ve global pazarlarda gücümüzü korumak için uluslararası rekabetçiliğin güçlendirilmesi ve katma değerli üretimin teşvik edilmesinin özel sektörün büyüme ivmesine pozitif katkısını artıracağını vurguladı.

KOBİ’LERİN BÜYÜMESİNİN ÖNÜNÜ AÇILMALI

2024 yılına ilişkin beklentilerini dile getiren Demirören, Türkiye ekonomisinin yüksek enflasyonla mücadele etmeye devam edeceğini ve enflasyonu tek hanelere indirme hedefini gerçekleştirmek için faiz oranlarının 2024'ün ikinci yarısına kadar yüksek seviyelerde kalmasını beklediklerini ifade etti. Ekonominin istikrar kazanması ve enflasyonla mücadelede başarılı olunması ile iç tüketimin korunacağını ve işletmelerin güçlü bir şekilde varlığını sürdürebileceğini belirten Arif Demirören, yeni sanayi alanları oluşturarak özellikle KOBİ’lerin büyümesinin önünü açmanın, yerli ve yabancı yatırımlarının teşvik edilmesinin büyüme ve istihdamın yükselmesinde belirleyici olduğunu, bu şekilde Türkiye ve Bursa ekonomisinin daha yüksek ve sürdürebilir bir büyüme süreci yakalayacağını dile getirdi.