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Barakadan modern tesise: Balık hali esnafı memnun

EKONOMİ 19.12.2022, 07:14
Barakadan modern tesise: Balık hali esnafı memnun

Ankara Yenimahalle Toptancı Hali içerisinde yer alan ve yıllardır yenilenmeyi bekleyen Balık Hali modern tesisiyle yeniden ayağa kalktı. Balık sezonunun açılmasıyla birlikte satışlarına daha hijyenik ve sağlıklı koşullarda devam eden balıkçılar, hem yeni yerlerinden hem de satışlarından oldukça memnun.ANKARA (İGFA) - Yenimahalle Toptancı Hali içerisinde yıllardır yenilenmeyi bekleyen “Balık Hali”ni yeniden ayağa kaldıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkente modern, hijyenik ve konforlu bir tesis kazandırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 7 Eylül 2022 tarihinde açılışı gerçekleştirilen “Yeni Balık Hali” yenilenen konforlu ve modern haliyle Başkentlilere hizmet vermeye devam ediyor.

10 BİN METREKARE ARSA ÜZERİNE 14 DÜKKÂN İNŞA EDİLDİ

Yenimahalle Toptancı Hali içerisinde yer alan yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerine 14 dükkân ve 235 metrekarelik bir soğuk hava deposu inşa edildi. Aynı zamanda, balıkların satış anına kadar taze kalabilmesi için dükkânlara kendilerine ait soğuk hava depoları yapılırken, alanda 46 araçlık da bir otopark inşa edildi.

Yenilenen balık halinden esnafın çok memnun olduğunu belirten ABB Toptancı Hal Şube Müdürü Fatih Aydemir, “Modern, hijyenik ve günün koşullarına göre yapılan halimiz Ankara halkına hizmet ediyor. Esnaf daha önce sosyal donatıları az olan bir halde çalışıyordu. Ama şuan esnaf sıcak su, doğal gaz ve sosyal donatıların olduğu modern bir yapıda çalışıyor. Balık hali her gün yıkanıyor. Sağlıklı ve hijyenik koşullarda balık yiyebilme konusunda bu yıl Ankara halkı çok şanslı” diye konuştu.

ESNAF: “TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL BALIK HALİ BURASI OLDU”

Yenilenerek hizmete açılan Balık Hali’nin tezgâhlarında hareketlilik devam ederken, satışlarını yeni yerlerinde gerçekleştiren balıkçılar da hijyenik ve sağlıklı koşullarda çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Balıkçı esnafı, şöyle konuştu:

-Menderes Soysalcı: “Dükkânlarımız çok güzel ve temiz oldu. Bu konuda güzel bir hizmet verdi bize. Türkiye’nin en güzel balık hali burası oldu. Daha önce gecekondu gibiydi.”

-Cafer Söylemez: “Şuan İstanbul, İzmir, Bursa ile bağlantımız olduğu için oralardaki halleri de gezdik ancak en kaliteli, en modern hal Ankara Hali. Konfor olarak banyodan, ısınma sistemine kadar güzel bir tesisimiz oldu. Sezon da çok bereketli gidiyor.”

-Mustafa Şimşek: “Halin eski hali çok kötüydü. Şu anki yerimiz çok güzel oldu. Türkiye’de başka bir ilde böyle bir hal yok. Halk çok memnun, bütün illerden katılım oluyor. Başkanımıza bu destekten dolayı teşekkür ediyorum.”

-Hikmet Eşiyok: “Halimiz tertemiz oldu. Başkanımız, hijyenik bir tesis kazandırdı.  Önceden buralar çok pisti. Bir Ankaralı olarak Mansur Başkanla gurur duyuyorum.”

-Seyithan Hakbilen: “Biz 15 senedir barakalarda çalışıyorduk. Burası çöplük gibiydi. Gece üşüyorduk soba yok, ısıtıcı yok… Şu an kalorifer var, sıcak. Bize otel gibi bir hal yapıldı. Teşekkür ediyoruz.”

-Erhan Hakbilen: “Halden çok memnunuz. Konteynerlerde balık satıyorduk. Bu şekilde çok güzel oldu. Mutfak, banyo, klima, ısıtıcı her şeyimiz var. Bu sene balık da bol...”

-Okan Okcu: “Bu yapılan hizmet Türkiye’de balık piyasasında en iyi hizmettir. Ankara halkına ve Ankara esnafına böyle bir tesis kazandırıldığı için teşekkür ederim. Ankara bu işin merkezidir. Ankaralılar en taze balığı Ankara’da yer.”

-Kerim Isıcak: “40 senedir balık halinde çalışıyorum. Uzun yıllar balıkhanede, barakalarda hizmet verdik. Şehir dışından gelen insanlar böyle güzel ve modern balıkhaneyi görünce içleri açılıyor. Hijyenik ve sağlıklı balıkları alıp halka satıyorlar.”

-Keke Devral: “Eski hali kötüydü. Yatma yeri bile yoktu, tuvaletimiz kötüydü. Her şeyimiz rezillikti. Şu anda yağmur yağınca rahatsız olmuyoruz. Üstümüz ıslanınca kurutuyoruz. Kirlenince yıkayabiliyoruz. Hatta eve gidemediğimiz zaman burada kalacak yerimiz bile var.”

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