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Bankaların net kârı arttı
EKONOMİ 29.08.2022, 16:23
BDDK'nın İnteraktif Aylık Bülteni'nde Temmuz ayı verileri yayımlandı. Bankaların net kârı beş kattan fazla arttı.ANKARA (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre bankacılık sektörü yılın ilk 7 ayında 207,8 milyar TL net kâr elde etti. Sektör, geçen yıl aynı dönem 40,2 milyar TL net kâr sağlamıştı.
Sektörün net kârı Temmuz'da yıllık yüzde 505 artışla 38,7 milyar TL'ye yükseldi.
Bankacılık toplam aktifleri temmuz itibarıyla 12,3 trilyon TL oldu. 2021 aynı dönemde bu rakam 6,71 trilyon liraydı.
Toplam krediler temmuz itibarıyla 6,51 trilyon liraya yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 3,88 trilyon liraydı.
Aylık Bülten'e ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
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