Bankaların kârı ilk çeyrekte arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü Mart ayı itibarıyla 2022 yılı sonuna kıyasla yüzde 10,4 artarak 15,8 trilyon liraya yükseldi. Bankaların kârı ilk çeyrekte yıllık yüzde 70 arttıANKARA (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İnteraktif Aylık Bülten verilerini yayımladı. Mart ayı verilerine göre sektörün toplam net kârı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70 oranında artarak 107,2 milyar liraya yükseldi.

2022 yılı sonuna kıyasla Mart ayında sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 12,4 artarak 8 trilyon 517 milyar 429 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 15,6 yükselerek 2 trilyon 740 milyar 470 milyon liraya çıktı.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat Martta 2022 sonuna göre yüzde 12,3 artarak 9 trilyon 956 milyar 251 milyon liraya yükseldi.

Sektörün Mart ayı sonu itibarıyla dönem net karı 107 milyar 245 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,67 seviyesinde gerçekleşti.