Bankalarda kâr satışları görüldü

Bankacılık endeksi dün kâr satışlarıyla karşılaşırken, BIST100 endeksi dün günü yüzde 0,04 artışla 10.899 puandan tamamladı. Mali endeks yüzde 0,47 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Önceki gün Yapı Kredi Bankası’nın satışına yönelik haber akışıyla güçlü alımlar görülen bankacılık endeksi dün kâr satışlarıyla karşılaşırken, BIST100 endeksi dün günü yüzde 0,04 artışla 10.899 puandan tamamladı.

Mali endeks yüzde 0,47 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 0,46 ve teknoloji endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.

BIST100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 33'ü geriledi, 1’i sabit kaldı.

Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Dünkü FED toplantı tutanaklarında faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceği sinyali verildi. Açıklamalar piyasalar tarafından şahin olarak değerlendirildi.

Gözler bugünkü saat 14.00’te Merkez Bankası'nın faiz kararı nda olacak.

Halen yüzde 50 seviyesinde bulunan politika faizinde ise değişiklik beklenmiyor.