Bankacılık kredi hacmi 6,8 trilyon lira!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 7 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 14 milyar 845 milyon lira artarak, 6,8 trilyon liraya yükseldiANKARA (İGFA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 14 milyar 845 milyon lira artarak 6 trilyon 845 milyar 992 milyon liraya yükseldi.

BDDK'dan yayımlanan haftalık bültene göre, toplam kredi hacmi 6 trilyon 831 milyar 146 milyon liradan 6 trilyon 845 milyar 992 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 137 milyar 251 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,7 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 195 milyar 749 milyon lira oldu.

Söz konusu verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 7 Ekim itibarıyla 2 milyar 952 milyon lira artışla 967 milyar 228 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 354 milyar 640 milyon lirası konut, 32 milyar lirası taşıt ve 580 milyar 588 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.