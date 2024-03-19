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Banka değil, ucuz et kuyruğu!

Başkent Market, yüzde yüz yerli besi hayvanlarından, sağlıklı, kaliteli ve hijyenik et ürünlerini uygun fiyatlı olarak vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. İkinci haftasında da Başkentlilerden yoğun ilgi gören uygulamanın ilk haftasında ise toplam 34 ton 730 kilogram et satışı gerçekleştirildi.ANKARA

EKONOMİ 19.03.2024, 08:56
Banka değil, ucuz et kuyruğu!

Başkent Market, yüzde yüz yerli besi hayvanlarından, sağlıklı, kaliteli ve hijyenik et ürünlerini uygun fiyatlı olarak vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. İkinci haftasında da Başkentlilerden yoğun ilgi gören uygulamanın ilk haftasında ise toplam 34 ton 730 kilogram et satışı gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi zorlu ekonomik koşullarda Başkentlilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve hijyenik koşullarda uygun fiyatlı gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren Başkent Marketlerde Ramazan ayı sonuna kadar sürecek olan uygun fiyatlı et satışı uygulaması ikinci haftasında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

BİR HAFTADA 34 TON 730 KİLOGRAM ET SATIŞI

    Başkent Market Şubeleri ve Başkent Mobil Market otobüsü aracılığıyla yüzde yüz yerli besi hayvanlardan elde edilen etlerin uygun fiyatla vatandaşlara ulaştırıldığı uygulamanın ilk haftasında (11-17 Mart) toplam 34 ton 730 kilogram kırmızı ve beyaz et satışı gerçekleştirildi.

    Başkent Kart ve kredi kartının geçerli olduğu satışlarda Ramazan ayı boyunca geçerli olan ürünlerin kilogram fiyatları ise şöyle: 

-Kasap Köfte: 369 TL,

-Eko Kıyma: 369 TL,

-Eko Kuşbaşı: 379 TL,

-Ayaş Koop. Dana Sucuk: 309 TL,

-Yemeklik-Haşlamalık Et: 339 TL.

BAŞKENT MOBİL MARKET ÇEVRE İLÇELERİ GEZİYOR

    Kızılay, Batıkent Atlantis, Etimesgut, ASKİ, Şafaktepe, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve GİMAT olmak üzere toplam 7 Başkent Market şubesinde gerçekleştirilen uygun fiyatlı et satışı, ek olarak çevre ilçelerde de Başkent Mobil Market aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

   Başkent Mobil Market’in 19-23 Mart tarihleri arasında uğrayacağı ilçeler şöyle:

-19 Mart-saat 10.00-17.00 - Kızılcahamam Akçay Mah. Cengiz Topel Cad. NO: 2

-20 Mart-saat 10-00-14.00 - Kahramankazan ilçe merkezi

-20 Mart-saat 15.00-18.00 - Pursaklar Yavuz Bulvarı Hicret Camisi Önü

-21 Mart-saat 10.00-17.00 - Gölbaşı Bahçelievler Mah. 285 sok. NO: 9/1

-22 Mart-saat 10.00-14.00 - Haymana ilçe merkezi

-23 Mart-saat 10.00-17.00 - Polatlı Cumhuriyet Meydanı

EGO otobüsünden dönüştürülen Başkent Mobil Market’te; 16 Mart tarihinde Ayaş ve Güdül ilçelerinde toplam 1 ton 70 kilogram, uygulamanın ikinci günü olan 17 Mart tarihinde ise Beypazarı’nda toplam 3 ton 5 kilogram olmak üzere toplam 4 ton 75 kilogram kırmızı ve beyaz et satışı gerçekleştirildi.

    

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

    Vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu Kızılay, Mamak Şafaktepe ve ASKİ Başkent Market şubelerinde alışveriş yapmaya gelen Başkentliler uygun fiyatlı et satışı uygulamasından duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Nejat Dilek: “Hizmetin daha uzun süreli olmasını isteriz. Uzun zamandır buradan alışveriş yapıyorum. Sabit fiyat uygulaması planlama yapılabilmesi açısından çok güzel.”

-Zafer Çelik: “Ekmeğinden tut etine kadar Başkent Marketten razıyım. Ben fiyata hayret ettim. Dışarıda 550, 600 TL etler. Arada 150 TL fark var çok rahatlatır cepleri. Kaliteli, hijyenik, sağlıklı olduğu için tercih ediyorum burayı.”

-Muhsin Kaynar: “Çok memnunuz. Allah razı olsun Mansur Beyden Ankara’ya çok güzel hizmetleri var. Bu fiyatları dışarıda bulmak mümkün değil taze ve güzel et…”

-Sebahat Tayıp: “Allah razı olsun diğer marketlerden bu kadar alamıyoruz. Başkan’a teşekkür ediyoruz, vatandaşı düşündüğü için. Dışarıda 450, 500 TL. Bu kadar çok alamazsın yarım kilo ancak alabilirsin.”

-Oya Doğançay: “Çok güzel bir hizmet. En az 100 TL düşük fiyata et aldım. Kalitesi de güzel fiyatı da uygun. Burası temiz ve kaliteli olduğu için geliyorum.”

-Ayla Güneş: “Çoğu insan et alamıyor. Bu uygulama çok güzel, memnunuz.”

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