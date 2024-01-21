Balıkesir GES'leri ağaç kurtarıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Avlu Kültür ve Kongre Merkezi’nin çatısına da güneş enerji santrali kuruyor.BALIKESİR (İGFA) - Başkan Yücel Yılmaz’ın “İnsana ve doğaya saygılı şehir” vizyonuyla çalışmalarına yön veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevreci yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji üretiminde sürdürülebilirliği artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi; Karizma Pazar Yeri ve Çayırhisar Yerleşkesinin ardından Avlu Kültür ve Kongre Merkezi’nin çatısına da güneş enerji santrali kuruyor.

ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 48’İNİ KARŞILAYACAK Bin metrekarelik çatı yüzeyine kurulacak güneş enerji santraliyle yıllık yaklaşık 138 bin 625 kWh enerji üretilecek. Santral, Avlu Kültür ve Kongre Merkezi içerisinde yer alan NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 48’ini karşılayacak.

KARBONSUZ KENT HEDEFİNE KATKI Yılda 5 bin 545 ağaç dikmeye eş, çevre için pozitif bir değer oluşturacak güneş enerji santrali, yıllık yaklaşık 60 bin 995 kilogram karbon salımını engelleyerek Balıkesir’in karbon nötr olma hedefine de katkı sağlayacak.