Balıkesir Büyükşehir üreticinin elini güçlendiriyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kırsala hizmeti yağmur gibi yağdırıyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Altıeylül İlçesi Cinge Mahallesi’ne daha önce selektör makinesi ve sarımsak ekim makinesini veren Başkan Yılmaz şimdi de ilk kez uygulamaya aldığı Mobil Toprak Analiz Cihazını kullanarak toprağı analiz etti.

2019 yılından buyana tarıma 300 milyon lira destek sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile birlikte sarımsak üretimi ile ünlü Cinge Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Ali Kılınç ve mahallelilerin güler yüz ve sevgiyle karşıladığı Başkan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından üreticilere verilen tarım makinelerini inceldi. Başkan Yılmaz, traktöre binerek ilk sarımsak ekimini yaptı.

13 KADININ BİR GÜNDE YAPTIĞI EKİMİ BİR SAATTE YAPIYOR

Kırsala yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz günlerde 25 adet tohum eleme makinesini kırsal mahallelerimize dağıttık. Hem selektör makinesinin hem de sarımsak ekim makinesinin nasıl çalıştığını, üreticimize nasıl fayda sağladığını yerinde görelim istedik. Sarımsak ekim makinesi gelmeden önce 13 kadınımız bir günde bir dönümü zor bitiriyordu. Şimdi ise bir saatte sarımsak ekimi tamamlanıyor.

BİLİNÇLİ ÜRETİM YAPILACAK

Cinge’yi pilot bölge seçtik. Cinge’de mobil toprak analiz cihazımızı kullanıma sunduk. Cihaz 25 dakikada toprağın analizini çıkartarak, toprak hakkında tüm bilgiyi veriyor. Cihaz sayesinde üreticilerimiz artık toprağa; gübreyi, vitamini daha bilinçli olarak atacak. Hem maddi olarak hem de verim olarak üreticimize büyük fayda sağlayacak. Cihazın tarlaya özel oluşturduğu gübreleme programı sayesinde çiftçi optimum toprak sağlığı ve daha yüksek verim elde edecek. Cihazımızı kullanmak isteyen çiftçilerimiz 444 40 10 numaralı çağrı merkezimizi arayarak talepte bulunabilirler” dedi.