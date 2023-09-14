Balıkçılara ekipman desteği

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Destek Büyükşehir’den Kısmet Denizden’ projesi kapsamında Mersin’in Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Erdemli, Silifke, Bozyazı ve diğer ilçelerindeki toplam 372 küçük ölçekli balıkçıya boya, tutya, tulum takımı ve çizmeden oluşan ekipman seti desteği sağlandı.MERSİN (İGFA) - Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen törene Başkan Seçer’in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Parti Meclisi Üyesi Emre Yılmaz, Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol, Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, kooperatif, dernek ve odaların temsilcileri, mahalle muhtarları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve balıkçılar katıldı.

Seçer: “Karaduvar; Mersinimizin en önemli sahil kasabalarından bir tanesi”

Törende konuşan Başkan Seçer, Karaduvar’ın Mersin’in en önemli sahil kasabalarından bir tanesi olduğunu söyleyerek, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılacak çalışmalar ile Karaduvar’a gösterdikleri önemi ortaya koyacaklarını kaydetti. Seçer, “Burayı önemsediğimi bilmenizi istiyorum. Karaduvar; Mersinimizin en önemli sahil kasabalarından bir tanesi” dedi.

Bölgenin uzun yıllardır çözülmemiş olan imar planı problemine el attıklarını ve sorunu ortadan kaldırdıklarını dile getiren Seçer, “Başkanınız bunu çözdü. Geldi bu işe el attı, Karaduvar’ın da içinde olduğu Akdeniz ilçesi ilk etap plan çalışmalarını bitirdi. İmar, yapacağımız hizmetlerin temeli, olmazsa olmazıdır. İmar olmazsa ben size yol açamam, bina, kanalizasyon, içmesuyu şebekesi yapamam. Hiçbir kurum da burada çalışamaz. Siz de vatandaş olarak bir yatırım yapamazsınız. En önemli sorun çözüldü. Bundan sonra gerisi çözülür. Hiç merak etmeyin” şeklinde konuştu.

“Burası güzel bir turizm kasabası olabilir”

Karaduvar’da Prestij Cadde Projesi çalışması başlatacaklarını müjdeleyen Başkan Seçer, “Karaduvar tarım kasabası idi, yok oldu. Balıkçı kasabası idi, ilgi göstermezsek yok olmak üzere. Denizden tutulan balığı balıkçıya pazarlamakla buraya bu gelir yeterli olmaz. Balıkçılığa bağlı ilave işlerin olması lazım. Burası güzel bir turizm kasabası olabilir. Burada restoranlar, kafeler, hediyelik eşya satan işyerleri pekâlâ olabilir. İlgi gösterilirse, buraya vatandaşı çekebilirsek daha fazla sayıda esnaf olur. Ama onların buraya gelip bu yatırımı yapma nedeni, bir cazibesi olmalı. Buranın caddeleri tertemiz olmalı. Bir düzeni, bir intizamı olmalı. Biz bunları düşündük ve çok güzel bir proje çalıştık. Bunlar küçük işler değil. Önümüzdeki günlerde bu çalışmaları merkezinizden, en işlek yerden başlatacağız. Caddelerinizi D-400’e kadar tertemiz yapacağız. Buradaki bina giydirmelerini de bedelini ödeyerek, belediye olarak biz yapacağız” diye konuştu.

“Bizim defterimizde ayrımcılık yazmaz”

Mersin’in her kesimine ayrımcılık yapmadan hizmet götürdüklerini belirten Seçer, “Hiç kimse; ‘Hizmet alırken bize ayrımcılık yapılıyor. Biz CHP’li olmadığımız için hizmet gelmiyor’ diyemez. Biz ‘Adalet, adalet’ diye bağıran bir partinin mensupları olarak asla adaletsizlik yapmayız. Biz muzdaribiz, biz ‘Hükümet adaletli olsun’ diyoruz. Her şey siyaset, ideoloji, din, iman, mezhep, meşrep değil. Biz buna inanan bir kültürden geliyoruz. Bizim defterimizde ayrımcılık yazmaz” ifadelerini kullandı.

“Bölgemizin zarar göreceği hiçbir yatırıma asla müsaade etmeyiz”

Konuşmasında, geçtiğimiz yıllarda Karaduvar’da kurulması planlanan polipropilen tesisi ile ilgili verdikleri mücadeleden de söz eden Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak açtıkları dava sonrası alınan yanlış kararın geri çekildiğini hatırlattı. Seçer, “Oraya davayı açan Vahap Seçer yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi’dir. Barosu, Mühendisler Odası, sivil toplum örgütleri müdahil olarak bu davaya katıldılar. Ama kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliği olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın bu işin içerisinde olması çok farklı bir durum ve o karar yanlış bir karardı. Gerisin geri alındı. Orası şimdi o şekilde duruyor, Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi. Bundan sonraki sürece bakacağız, takip edeceğiz. Bölgemizin zarar göreceği hiçbir yatırıma asla müsaade etmeyiz” dedi.

“Alacağımız kararlar Mersin halkının almamızı istediği kararlardır”

Vatandaşların yerel seçimlerde, onların haklarını koruyacak kişileri seçerek yönetime getirdiklerini söyleyen Seçer, “Biz sizler için varız. Sizlerin hakkını korumamız için bizi buraya seçtiniz. Çok kutsal ve çok değerli bir emanet verdiniz. Bunun kıymetini biliyoruz. Hiç kimse merak etmesin. Biz görevde olduğumuz sürece herkes şunu bilsin ki alacağımız kararlar Mersin halkının almamızı istediği kararlardır. Hiçbir güç bize etki edemez” diye konuştu.