Balık tezgahlarına sıkı denetim

Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehirde bulunan balık tezgâhlarını denetledi.GİRESUN (İGFA) - 1 Eylül’de başlayan yeni av sezonu ile balıkçı tezgâhlarında denetimlerini sürdüren Giresun Belediyesi Zabıtası vatandaşlara sunulan ürünler için kontrollerine devam ediyor.

Zabıta ekipleri tarafından, ’5996 Sayılı Veteriner, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’ kapsamında satışa sunulan balık fiyatlarının piyasa fiyatlarına uygun olup olmadığı, balıkların tazeliği ve balık tezgâhlarının hijyeni kontrol edildi.

Tezgâh sahipleri, fiyat etiketlerinin görünür ve okunaklı olması ve vatandaşların huzurunu bozmayacak şekilde satış yapılması hususunda bilgilendirilirken, eksikliği bulunan balıkçı esnafına da gerekli uyarılar yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yapılan denetimlerde balıkçı esnafından da olumlu tepkiler aldığını ve bu tür uygulamaların esnaf ve vatandaşlar açısından faydalı olduğunu ifade ederek: “Vatandaşlarımızın yediğinden de içtiğinden de sorumluyuz ve bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmek konusunda durmadan çalışıyoruz” dedi.