Son Dakika

Bal üreticilerine çifte destek

EKONOMİ 31.05.2023, 08:02
Bal üreticilerine çifte destek

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentte arıcılığın geliştirilmesi ve Ankara balının markalaştırılması amacıyla düzenlediği ‘Arıcılık Akademisi’ devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen arıcılık eğitimleri Polatlı, Kalecik ve Ayaş’ta gerçekleşirken eğitimlerin ardından üreticilere arıcı maskesi ile körüğü dağıtımı yapıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ve Merkez Arıcılar Birliği ile 2020 yılında yapılan protokol kapsamında kurulan ‘Arıcılık Akademisi’nde bal üreticilerine arı sağlığını etkileyen faktörler ve verimi artırma, doğru ilaçlama, arının iklim değişikliğine uyumlanmasını sağlama ile pazarda katma değer yaratma konularında bilgilendirme yapılıyor.

 “AMACIMIZ ARICININ REFAH SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK”

ABB Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürü Nurgül Söğüt, Arıcılık Akademisi sayesinde bal üreticilerinin bilgilenerek bal kalitesini yükselttiklerine dikkat çekerken, “Ankara arıcılarına katma değer yaratacak arı ürünlerinin, üretimine teşvik etmek için gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimler düzenliyoruz. Amacımız arının ve arınıcın refah seviyesini yükseltmek. Önümüzdeki günlerde de arıcılara yönelik desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.

Küresel iklim değişikliğinin arıcılığa etkisin ve yarattığı sorunları belirten Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Sekreteri Suat Musabeşeoğlu ise “Küresel iklim değişikliği dünyanın bir gerçeği bu noktada arıların adapte olması kadar, arıcılarımızın da adapte olması gerekiyor. Bunun için de eğitim faaliyetlerini artırıp ülkemizdeki bütün arıcılarımıza hizmet etmemiz gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu noktada büyük bir rol üstlendi.  İlçelere gidilerek gerek teorik gerekse pratik eğitimler organize ediliyor. Bu sayede hizmet arıcılarımızın ayağına götürülüyor” dedi.

Ankara Üniversitesi Farmakoloji Toksikoloji Anabilim Dalı Araştırma Gör. Dr. Sedat Sevin de eğitimlerin çeşitlendirilerek devam edeceğine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Son dönemlerde iklim değişikliğinin etkisiyle yaz gibi bir kış yaşamak gibi sebeplerle arıcılarımız yıpranıyor. Doğru besleme yöntemleri ve hastalıklarla mücadele gibi konularda arıcılarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Farklı arı hastalıkları, yeni arı ürünlerinin yetiştirilmesi ve pazarda katma değer yaratılması gibi konularda da eğitimler tasarlıyoruz.”

ARICILARDAN EĞİTİM DESTEĞİ İÇİN ABB’YE TEŞEKKÜR

    Bu sene üçüncüsü düzenlenen arıcılık eğitimleri; Polatlı, Kalecik ve Ayaş’ta yoğun ilgi gördü. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimlere katılan bal üreticileri memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Hatice Şentürk: “Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim. Eğitimlerin çok faydasını gördük. Çok güzel bilgiler aldık, eğitimlerin devamını bekliyoruz.”

-Hüseyin Karataş: “50 senelik arıcıyım. Daha önce kendimizi yenileme şansımız yoktu, bu bilgilere ulaşamıyorduk. Artık her türlü imkân var. Bu eğitimlerden istifade etmeyi istiyoruz.”

-Ersan Buğdaycı : “Arıcılığı seviyorum, zor bir meslek. İlaçlama konusunda bilgi eksikliğimiz varmış. Arılardaki en önemli şey beslenme ve ilaçlama. Eğitimlerle bilinçlenmek bizim için önemli.”

-Sündüz Boşdurmaz: “Arıları çok seviyorum fakat arıcılık yaparken farklı sorunlarla karşılaşıyorum. Bu nedenle eğitim alarak kendimi arıcılık alanında daha da ilerletmek istiyorum.”

-Şükrü Boşdurmaz: “Daha çok verim almak için bu eğitime katıldım. Kendimi internet üzerinden ve kitaplarla geliştirmeye çalışıyordum Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu eğitimi çok faydalı oldu her türlü eğitimi almaya açığım. Öğrendiğim tüm bilgileri uygulamaya hazırım.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 82
2. Fenerbahçe 34 77
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 34 66
5. Başakşehir 34 56
6. Trabzonspor 34 54
7. Konyaspor 34 49
8. Kayserispor 34 49
9. Karagümrük 34 47
10. Kasımpaşa 34 43
11. Alanyaspor 35 41
12. Sivasspor 35 40
13. Ankaragücü 34 39
14. Antalyaspor 34 38
15. İstanbulspor 34 35
16. Giresunspor 34 34
17. Ümraniye 34 30
18. Gaziantep FK 34 25
19. Hatayspor 34 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24