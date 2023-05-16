Bal ihracat şampiyonu hedef büyüttü

Orman yangınları ve iklim değişikliklerine rağmen 2022 yılında yüzde 50 büyüdüklerini belirten Enfabal Genel Müdürü Mustafa Ençetin, pazarda yüzde 40’lık bir pay elde ettiklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Son 3 yılda doğal ve sağlıklı olan ürünlere ilgi artarken bal ve arı ürünleri ise yakaladığı ivmeyi artırarak sürdürüyor.

Bal ihracatında son 7 yılda şampiyon olduklarını söyleyen Enfabal Genel Müdürü Mustafa Ençetin, “2023 yılında orman yangınlarının yarasını saracağız ve öncelikli hedefimiz yüzde 60 büyümek olacak. Üretimimizin 3’te 1’ini; ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İsrail başta olmak üzere 35 ülkeye ihraç ediyoruz. Yeni dönemde İspanya pazarı hedeflerimiz arasında olacak” dedi.

Ankara Mamak’ta bulunan 75 bin metrekarelik üretim tesislerinde günlük 200 ton kapasite ile üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden Ençetin, bundan sonraki hedeflerinin yakalanan ivmeyi yapacağımız doğru yatırımlarının yanı sıra markayı üstlere çıkarmak olacağını belirterek, "Bal, yüzde yüz yerli bir üründür. 2023 yerli malına sahip çıktığımız bir yıl olacak ve orman yangınlarının yarası bu yıl sarılacak” dedi.

Son 7 yılın bal sektöründe ihracat şampiyonu olduklarını belirten Ençetin, yeni dönemde İspanya pazarının da öncelikleri olacağını kaydetti.