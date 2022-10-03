Bakanlık 106 bin 821 mükellefi riskli buldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Risk Analizi Genel Müdürlüğü'nün veri analitiliği çalışmaları kapsamında 2021 yılında gıda sektöründe faliyet gösteren mükellefleri analize tabi tuttu.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 221 bin 206'sı perakende sektöründe olan imalat ve toptan sektörlerinde bulunduğu toplamda 372 bin 592 mükellefi alternatif analize aldı.

Yapılan detaylı ve kapsamlı çalışmalarda söz konusu mükelleflerden kriterlerin ihlali dolayısıyla toplam 106 bin 821 mükellefin riskli kabul edildiğini açıklandı.

Analiz kapsamında vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeye mükellef gruplarının tespitine yönelik olduğu kaydedilen açıklamada, üretici ve tüketici dengesini korumayı amaçlayan analiz çalışmalarıyla sektör paydaşlarının sürdürülebilir ve geliştirilebilir yapıda devamlılığının esas alınacağı ve tespit edilen mükelleflere ilişkin gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtildi.