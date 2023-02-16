Bakanlığa çağrı: Fahiş kiralara yaptırım uygulansın

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in çağrısıyla depremlerin ardından, depremzedelerin ilk durağı olan Mersin başta olmak üzere birçok ilde yaşanan konut kiralarındaki fahiş artışın önüne geçmek adına Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer ve Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Sinan Canpolat ile toplantı gerçekleştirildi.MERSİN (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, depremden etkilenen illerdeki vatandaşlar, deprem bölgesine yakın olması ve Mersin’de akraba ilişkilerinin de bulunması dolayısıyla öncelikli olarak Mersin’e gelmeye başladı. Mersin’e gelen depremzede vatandaşlar için Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu tüm imkanları seferber ederek vatandaşları geçici konaklama merkezi, otel ve tesislere yerleştirilmelerini sağladı.

Son derece önemli bu konuda, Başkan Seçer’in çağrısıyla önemli bir toplantı yapıldı. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı’nın da telekonferans yoluyla katıldığı toplantıda yaşanan deprem felaketinin ardından ortaya çıkan fahiş kira artışlarının tüm Türkiye genelinde büyük sorun oluşturduğu belirtildi. Bu sorunun önüne geçilmesi için atılması gereken adımların tartışıldığı toplantıda, konut kiralarını fahiş oranda artıran ev sahiplerine cezai yaptırım uygulanması ve bu konuda da ilgili bakanlıkların zaman yitirmeden harekete geçmesi gerektiği belirtildi.

Tüm ev sahiplerine bu konuda duyarlı olması çağrısının yapıldığı toplantıda, bazı ev sahiplerinin ‘fırsatçılık’ yaparak konut kiralarında fahiş fiyata yönelmelerinin tepki yarattığına dikkat çekildi. Bu durumun, sadece Mersin’de değil, tüm Türkiye’de görülür bir hal aldığı ve zor günler geçiren ülkemizde vicdanları yaraladığının vurgulandığı toplantıda, konutlardaki fahiş fiyat artışlarının ve fırsatçılığa tevessül eden kişilerin önüne geçilmesi için ivedilikle önlemler alınması, etkin denetim ve yasal sorumluluğu bulunan tüm kurumların harekete geçmesi gerektiği belirtildi.

Toplantı sonucunda, çözüm bekleyen konu başlıkları ve uyarılar şöyle sıralandı:

Konuyla ilgili bakanlıkların, afetzede vatandaşlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda, zaman yitirmeden mevzuatta düzenleme yapması, konuya yaptırım getirmesi zorunlu olduğu ortaya çıkmıştır. Bu konuda geçici de olsa, yasal düzenleme yapılmalı, afetzede vatandaşlara çıkış yolu sağlanmalıdır.

Konunun insanı, vicdani, hukuki ve ahlaki yönü bulunmaktadır. Bu konuda, özelde Mersin, genelde ülkemiz genelindeki tüm ev sahiplerinin bu durumu gözeterek kira fiyatlarında herhangi bir artışa gitmemeleri, hatta kira fiyatlarında indirim yapmaları ve depozito almamaları uygun olacaktır.

Afet belgesi sahibi vatandaşların kiraladıkları evler için stopaj ve vergi muafiyeti sağlanmalıdır.

Emlakçılar Odası’nın kentimizde yapmış olduğu çağrı sonucu bazı emlakçıların bu süreçte depremzedelerden komisyon almaması kentte memnuniyet yaratmıştır. Tüm emlakçı esnafımız, bu çağrıya kayıtsız kalmamalıdır.