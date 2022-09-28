Bakan Yanık sosyal yardımların detaylarını paylaştı... Mevcut bütçeye 25 milyar TL ilave edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı.

Bakan Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki destek tutarını mevcut bütçeye 25 milyar lira ilave ile 850 TL-1.250 TL’ye yükseltiyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı’nın kapsamını genişlettiklerini açıkladı.

“Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz" diyen Bakan Yanık, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL’ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL’ye yükseltiyoruz” dedi.

"ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ” HAYATA GEÇİRİLİYOR

Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için destekleri sunmaya devam ettiklerini belirten Bakan Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını kaydederek, “Çocuk Destek Bileşeni” kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti. Bakan Yanık, “Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız” dedi.

Türkiye Aile Desteğinden yararlanan haneleri Elektrik Tüketim Desteğinden de yararlandıracaklarının bilgisini veren Bakan Yanık, programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalarımızı tamamladıklarını kaydetti. Bakan Yanık, bu kapsamda 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (108 TL), 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (144 TL), 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (180 TL) ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (216 TL) sağlayacaklarını söyledi.

DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ’NDE TUTAR ARTIRILDI

Türkiye Aile Destek Programından faydalanmak isteyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla başvurularını yapabildiğini hatırlatarak yeni tutarların da Kasım ayı ödemelerine yansıtılacağını kaydeden Bakan Yanık, doğal gaz tüketim desteğinde de tutar artışına gidildi.

Bu kapsamda Doğal gaz Tüketim Desteği’nde 3 milyar TL’lik bir destek sağlamayı hedeflediklerini belirten Bakan Yanık, “2022 yılı kış dönemi için destek tutarlarımızı artırdık. Hak sahibi vatandaşlarımıza yönelik yıllık 415 TL ile 1.150 TL arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarımızı 900 TL ile 2.500 TL arasında olacak şekilde artırdık” dedi.

2022 yılı kış dönemi için söz konusu destek programına yönelik başvuruları Eylül ayının ilk haftası itibariyle e-devlet üzerinden yeniden almaya başladıklarını hatırlatan Bakan Yanık, yeni başvuru döneminde sadece ev sahiplerine değil aynı zamanda kiracı olan tüm sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşlarımıza da doğalgaz desteklerinden faydalanma imkanı sunacaklarını söyledi.

KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 EK ÖDEME YAPILACAK

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını da belirten Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı.

2022 yılında tutar artışı sağladığımız yardım programları için ayrılan 6 milyar TL bütçemizi yıllık 11,5 milyar TL’ye yükselttiklerini belirten Bakan Yanık, artış yapılan sosyal yardımların detayını şu şekilde paylaştı:

“Prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin TL’den 150 bin TL’ye, ev onarım yardımını 25 bin TL’den 75 bin TL’ye, betonarme ev yapımı yardımını 70 bin TL’den 200 bin TL’ye çıkardık. Buna ek olarak Şartlı Doğum Yardım Programı kapsamında vermiş olduğumuz 150 TL’lik tutarı 500 TL’ye, Çoklu Doğum Yardımını 215 TL’den 400 TL’ye, Şartlı Sağlık Yardımını da 55 TL’den 100 TL’ye yükselttik.”

Bakan Yanık, Öksüz Yetim Yardımında 300 TL olan destek tutarını 600 TL’ye, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardımını da 500 TL’den 1.000 TL’ye çıkardıklarının bilgisini verdi.