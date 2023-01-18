Bakan Yanık: SED farkları en kısa sürede ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödedikleri Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarlarını bu ay memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 434 milyon 39 bin 508 lira 44 kuruş olarak yatırdıklarını açıklarken, farkları en kısa sürede ödeyeceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zam oranında artırıldığını bildirdi.

Ocak ayında ailelere yapılacak ödemelerin gecikmemesi için SED miktarının 2023 Ocak için belirlenen memur maaş artışı ve enflasyon oranından oluşan yüzde 16,48’lik oranın esas alınarak hesaplanıp ailelere ödendiğini belirten Bakan Yanık, ailelere yüzde 13,52’lik fark daha ödeneceğini kaydetti.

SED’in her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirlendiğine işaret eden Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz SED miktarlarını memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 434 milyon 39 bin 508 lira 44 kuruş yatırdıklarını duyurdu. Bakan Yanık, farkları mümkün olan en kısa sürede ödemeyi planladıklarını söyledi.

Bakan Yanık, SED’in de çocukları desteklemek amacıyla ödendiğini anlatarak aile odaklı bir sosyal hizmet modeli olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden ayrılmasını önlenmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

160 BİNE YAKIN ÇOCUK YARARLANDI

"SED ile aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor" diyen Bakan Yanık, "SED sadece maddi destekten ibaret değil. SED kapsamındaki çocuklarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı da sağlıyoruz. Onlar için farklı etkinlikler düzenleyerek sosyalleşmelerini, kültürel yönden gelişmelerini destekliyoruz. SED hizmetinden 160 bine yakın çocuk yararlandı" diye konuştu.