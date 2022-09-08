Bakan Yanık: 2,1 milyar TL hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eylül ayı içerisinde toplam 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eylül ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık, Eylül ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını belirterek, yaklaşık 935 milyon TL de engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını kaydetti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanında olduklarını söyledi.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Arz odaklı hizmet anlayışı ile girilmedik, ulaşılmadık kimse bırakmayacaklarını ifade eden Bakan Yanık, bu doğrultuda bir hanede neye ihtiyaç varsa hepsinin giderilmesi için çalışacaklarını belirtti.