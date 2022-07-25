Bakan Varank TEKNOFEST Karadeniz'i gezdi

Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde organize edilen TEKNOFEST Karadeniz'i ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması" ve "Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’’nda projeleri incelerken, şehirde de bazı ziyaretlerde bulundu.

GİRESUN (İGFA) - Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise Bakan Varank’ı şehrimizde ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyleyerek: “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile birlikte TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması ile Aselsan İnsansız Su Sistemleri yarışmasını büyük bir gururla takip ettik. TEKNOFEST ile gençlerimizin kalbindeki teknoloji ateşi bizleri mutlu ediyor. Gençlerimizin Milli Teknoloji Hamlesine katkıları takdire şayan. Dolu dolu geçen ve Giresun’umuza yakışan bir TEKNOFEST'i geride bıraktık. Geleceğimize ışık tutan, buluşları ile ülkemize katma değer katan her bir gencimizi yürekten kutluyorum” dedi.

Başkan Şenlikoğlu şöyle devam etti:

“Güzel şehrimiz için yaptığımız ve yapmayı planladığımız her projede desteklerini esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ı TEKNOFEST kapsamında belediyemizde ağırladık. Bakanımıza, projelerimizden bahsettik, gerekli sözleri aldık. İlimizde DOKAP ve DOKA destekli projelerin toplu açılışını ve imza törenini de yine Bakanımızın teşrifleriyle gerçekleştirdik. Bu projemizin maliyeti ise 30 Milyon TL'yi bulurken, içerisinde belediyemizin öncülüğünde Yöresel ürünler paketleme ve üretim tesisi, Aksu bilgi evi, Engelsiz yaşam merkezi, Sosyal girişimcilik merkezi, 3 mahallemizde bulunan yöresel ürünler pazarı yer alıyor.

Ayrıca, şehrimizin önemli bir turizm destinasyon merkezlerinden biri olan tarihi Zeytinlik Semtimizi ve Çınarlar Mahallemizde yer alan yöresel ürünler pazarımızı da bakanımız ile birlikte keyifle gezdik. Bakanımızın görüşleri ve memnuniyeti bizleri ziyadesiyle mutlu etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a şehrimize gösterdiği ilgi ve destekleri için hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum.”