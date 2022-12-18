Bakan Varank'tan dev hidrolik silindirleri üreten fabrikaya ziyaret

Dünyanın en büyük hidrolik silindirlerini üreten Konya’daki Kayahan Hidrolik fabrikasını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, firma yetkililerinden bilgi aldı.ANKARA (İGFA) - Gittikleri illerde fabrikaları ziyaret ederek, sanayinin durumunu yakından değerlendirdiklerini anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı ivmeden memnuniyet duyduklarını, yapılan teşviklerle Türk sanayisinin çok daha iyi yerlere geleceğini söyledi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde Konya ziyaretine ilişkin detayları paylaşan Bakan Varank, hidrolik firmasının iş hayatına tek bir tezgahla başladığını anlatarak, “Şu anda sanayinin eli kolu diyebileceğimiz preslerin hidrolik silindirlerini yapan çok önemli bir firmamız. Dünyadaki global bütün büyük firmalara hidrolik silindir üretiyorlar. Bunun yanında savunma ve havacılık alanında yeni teknolojilere üretim yapıyorlar. Bu firmanın hikayesi, aslında Türk ve Konya sanayicisinin neler yapabileceklerinin en güzel göstergesi. İkinci kuşak Sevda Kayahan Hanım patronluğu üstlenmiş, ekibinin tamamı da kadınlardan oluşuyor. Firmamızın başarıları Türk sanayisinin geldiği noktayı göstermesi açısından çok değerli” diye konuştu.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİME ÖRNEK

Varank, Türkiye'de pres üretimleri yapan firmaların olduğunu anımsatarak, "Türkiye her zaman katma değerli üretimle gelişecekse, ekonomisini katma değerli üretimle büyütecekse Kayahan Hidrolik bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Türk sanayicisinin imkân verildikçe başarabileceklerini gösteriyor” dedi.

Kayahan Hidrolik Genel Müdürü Sevda Kayhan Yılmaz ise, ağır sanayi sektöründe faaliyet gösteren hidrolik fabrikasında üretilen ürünlerin global markalara ihraç ettiklerini dile getirerek, baraj kapakları için silindirlerin üretimini bünyelerinde yaptıklarını söyledi. Sadece 2023’ün ilk 10 ayında kapasitelerini yüzde 56 arttırdıklarını belirten Yılmaz, son 20 yılda istihdamı da iki katına çıkardıklarını söyledi.

https://twitter.com/varank/status/1604480003864813568