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Bakan Varank'tan BEKSİAD'a ziyaret

EKONOMİ 06.05.2023, 13:27
Bakan Varank'tan BEKSİAD'a ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Yönetimi ve üyeleri ile dernek merkezinde bir araya geldi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve dernek yönetiminin hazır olduğu toplantıda konuşan Bakan Varank, farklı ekonomik potansiyelleri bünyesinde barındıran Bursa’nın, bebe ve çocuk konfeksiyonu imalatı ve ihracatıyla da öne çıktığını anlatarak, bu başarıyı sağlayan sektör temsilcilerine teşekkür etti.

Bebe ve çocuk konfeksiyonunun Türkiye çapındaki merkezlerinden biri haline gelen Vişne Caddesi esnafı ile düzenli aralıkla bir araya geleceklerini belirten Bakan Varank, “Bursamıza hizmet eden, Bursamıza değer katan herkesin yanında olacağız. Bursamızın gücüne güç katmak adına ortak akıl ve irade ile hareket edip, geleceğe sağlam adımlarla yürüyebilmek adına gerekli tüm çalışmaları hep birlikte yürüteceğiz” dedi.

“SEKTÖRÜMÜZÜN KALBİ BÖLGEMİZDE ATIYOR”

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız ise, Vişne Caddesi’nde Türkiye genelindeki bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminin çoğunluğunun gerçekleştirildiğini belirterek, şunları söyledi: “İhracat ve istihdamımızla da sektörün lokomotifi konumundayız. Bölgemizdeki sektör temsilcilerimiz kendi markaları ile ürettikleri ürünlerle Bursamızın ekonomisine güç katıyor. Bizler de BEKSİAD Yönetimi olarak üreticilerimizin her alanda gelişimini sağlayan faaliyet ve çalışmalarımızla önlerini açmaya çalışıyoruz. Bu yola sektörümüzün ve Bursamızın geleceğine katkı sunabilmek amacıyla çıktık ve hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz.”

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