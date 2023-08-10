Bakan Şimşek'ten Moody's yorumu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye analizini değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye analiziyle ilgili olarak, "Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Bakan Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin yeni ekonomi ekibinin, para ve maliye politikasının yönünü kademeli olarak düzeltmeye başladığını ifade ettiği analize ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı.
https://twitter.com/memetsimsek/status/1689595965764665344
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