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Bakan Şimşek: Kayıtdışılık kırmızı çizgimiz
EKONOMİ 12.01.2024, 13:44
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıtdışılıkla mücadelenin kırmızı çizgi olduğunu belirterek, tedbirleri sıklaştırdıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kayıtdışılıkla mücadele kırmızı çizgileri olduğunu kaydetti.
Bu kapsamda Bakanlık olarak vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik tedbirleri sıkılaştırdıklarını belirten Bakan Şimşek, "Ekiplerimiz hem sahada hem de veri analizleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.
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