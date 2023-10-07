Bakan Ömer Bolat'ın çağrısına yerel zincirlerden destek
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "Zincir marketlerden indirim bekliyoruz" çağrısına Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan yanıt geldi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye genelindeki 14 Perakende Derneği, 5 bin 500 şube ve 100 bini aşkın çalışanı ile faaliyetlerini sürdüren yerel zincirlerin çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın indirim çağrısına destek verdi.
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, "Her gün yüzlerce farklı ürün grubunda yaptığımız indirim kampanyalarına devam edeceğiz. Ayrıca, mevcutta yaptığımız indirimlerin haricinde, dayanıklı tüketim ürünleri, temizlik ürünleri ve mutfak araç gereçleri gibi ürünlerde aralık ayı sonuna kadar fiyat sabitleme kararı aldık" açıklamasında bulundu. Düzgün, yerel zincirlerin içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda vatandaşların bütçesini destekleyecek çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
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|7
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|7
|6
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|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
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|2
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|2. Tottenham
|8
|18
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|4. Liverpool
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|16
|5. Aston Villa
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|10. M. United
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|11. Chelsea
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|12. Nottingham Forest
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|7
|15. Wolves
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|18. Burnley
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|4
|19. Bournemouth
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|20. Sheffield United
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|Takımlar
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|1. Real Madrid
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|21
|2. Barcelona
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|20
|3. Girona
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|19
|4. Athletic Bilbao
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|17
|5. Atletico Madrid
|7
|16
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|8
|12
|8. Rayo Vallecano
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|8
|9
|13. Villarreal
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