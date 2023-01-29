Bakan Nebati: Türkiye yatırım ve üretimle büyüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin borçla faizle değil, yatırımla ve üretimle büyüdüğünü söyledi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda faiz harcamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati, 2002 yılında her 100 TL’lik bütçe harcamasının 43,2 TL’si faiz ödemelerine gittiğini, 2021 yılında 11,3 TL’si, 2022 yılında ise yalnızca 10,6 TL’si faiz ödemelerinde kulanıldığına dikkati çekerek, "Türkiye borçla, faizle değil yatırımla, üretimle büyüyor" dedi.

Faiz harcamalarına ilişkin bir değerlendirme yapılırken faiz harcamalarının nominal büyüklüğündeki artış yada azalıştan ziyade, faiz harcamalarının ekonomideki makro büyüklükler (bütçe, GSYH) ile birlikte ele alınması daha doğru ve karşılaştırılabilir sonuçlar verdiğinin altını çizen Bakan Nebati, "Bu açıdan bakıldığında faiz harcamalarının payının ciddi şekilde düştüğü görülecektir. Ekonomimizde yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor" diye konuştu.

https://twitter.com/NureddinNebati/status/1619610796027424768