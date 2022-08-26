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Bakan Nebati: Ters giden bir şey yok!
EKONOMİ 26.08.2022, 16:41
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Economist dergisinin haberine sosyal medya hesabından yanıt verdi: Bakan Nebati, "Ters giden bir şey yok" dedi.ANKARA (İGFA) - Economist dergisinin bir podcast yayınında "Yüksek enflasyon ortamında bile Türkiye ekonomisi büyüyor!" denmesi üzerine, Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati The Economist'e sosyal medya hesabından İngilizce dille yanıt verdi.
Bakan Nebati, paylaşımında, “İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Bu cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin!" yorumunda bulundu.
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