Bakan Nebati, Financial Times'ın makaleye yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Financial Times (FT) gazetesi tarafından yayımlanan "Türkiye'nin kasasını kim dolduruyor?" (Who is stuffing Turkey?) makalesine yanıt verdi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ekonomi modeli: Yatırım, Üretim, İstihdam, İhracat, Büyüme" dedi.

Gazetenin 2 gün önce yayımladığı Louis Ashworth imzalı makale, Türkiye'de Merkez Bankası'nın bilaçosunda görülen 24,4 milyar dolarlık kaynağı belirsiz artışı konu almıştı.

İngilizce'de Türkiye için kullanılan turkey kelimesi Türkçe'de hindi anlamına da geliyor ve makalede, kaynağı açıklanamayan bu para için 'hindinin doldurulması' metaforu kullanılıyor.

Makalede, "Yerli hindiler uçma yetenekleriyle bilinmez ancak Türkiye'de sermaye'nin uçuşu alışılmış bir durumdur." deniyor.

Ülkeden yabancı para çıkışının vurgulandığı makalede 2022'nin ilk 7 ayında Merkez Bankası bilançosundaki 24 milyar doların üzerindeki artışa ve olasılıklara dikkat çekiliyor.