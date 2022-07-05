Bakan Nebati 'enflasyonla mücadeleye yönelik' adımları paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Dr. Nureddin Nebati, enflasyonla mücadeleyi desteklemek için bu yıl 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildiğini açıkladı.

Enflasyonla mücadele timleri tarafından tüm sektörlere yönelik denetimlere devam ettiğine vurgu yapan Bakan Nebati, temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü kaydetti.